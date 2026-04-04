Há 15 anos, a comunicadora e apresentadora Luciana Paula lidera um movimento de amor ao próximo que se transforma em ação concreta. Ao lado de um time de mulheres, empresários e colaboradores, ela realiza projetos sociais contínuos que impactam comunidades e, de forma especial, as pediatrias do SUS em datas como Páscoa e Natal.

A Páscoa Missionária é uma dessas iniciativas. Mais do que a entrega de chocolates, a ação leva acolhimento, atenção, oração e esperança a crianças hospitalizadas e suas famílias, em locais como a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba e o Hospital dos Fornecedores de Cana.

“O chocolate é apenas um meio. O nosso propósito é estar presente, olhar nos olhos, levar uma palavra de fé e demonstrar amor na prática”, destaca Luciana.