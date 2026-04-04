Há 15 anos, a comunicadora e apresentadora Luciana Paula lidera um movimento de amor ao próximo que se transforma em ação concreta. Ao lado de um time de mulheres, empresários e colaboradores, ela realiza projetos sociais contínuos que impactam comunidades e, de forma especial, as pediatrias do SUS em datas como Páscoa e Natal.
A Páscoa Missionária é uma dessas iniciativas. Mais do que a entrega de chocolates, a ação leva acolhimento, atenção, oração e esperança a crianças hospitalizadas e suas famílias, em locais como a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba e o Hospital dos Fornecedores de Cana.
“O chocolate é apenas um meio. O nosso propósito é estar presente, olhar nos olhos, levar uma palavra de fé e demonstrar amor na prática”, destaca Luciana.
O trabalho é totalmente voluntário e realizado de forma genuína, sem interesses, movido por um propósito maior. “Nós nos doamos. É um voluntariado feito com o coração.”
Inspirada pela pergunta “O que Jesus faria?”, Luciana reforça: “Jesus iria ao encontro das pessoas que precisam de esperança, atenção e amor. É isso que buscamos viver.”
Além da Páscoa Missionária, o grupo também realiza a campanha “Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos”, ampliando o impacto social ao longo do ano.
Todos os projetos da AdDora Comunicação possuem compromisso social, revertendo parte de seus resultados para ações solidárias. Com o apoio do Jornal de Piracicaba e do Departamento de Missões Urbanas e Internacionais, a iniciativa ganha força, alcance e propósito, conectando ainda mais pessoas ao bem.
“Fazemos o bem de forma genuína. E hoje, com a força das redes sociais e da mídia, divulgamos para inspirar e mobilizar mais pessoas a fazerem parte desse movimento”, afirma.
A comunicadora destaca que esse trabalho é um chamado que carrega como legado familiar. A inspiração vem de sua mãe, Maria Aparecida de Paula (Cidoca), que dedicou sua vida às causas sociais. Em sua homenagem, o CCInter do Jardim Itapuã leva seu nome.
“Esse legado vive em mim. É uma missão que continuo com amor, fé e responsabilidade.”