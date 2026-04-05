A Páscoa vai muito além dos ovos de chocolate e das tradições comerciais. Para os cristãos, o Domingo de Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo e a vitória da vida sobre a morte. Em mensagem de Páscoa, o bispo Dom Devair Araújo da Fonseca declara que a data é um convite à esperança, à fé e à renovação da vida.
Páscoa representa vida nova e esperança
Segundo a mensagem, a Páscoa é o momento central da fé cristã, pois celebra a ressurreição de Cristo. A data simboliza a passagem da morte para a vida e reforça a esperança de recomeço e transformação interior.
A celebração acontece após a Semana Santa, período em que os fiéis relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus, considerados os principais mistérios da fé cristã.
VER MAIS
- Veja os 10 melhores restaurantes para o almoço de Páscoa
- Bacalhau é peixe ou preparo? Entenda a tradição
- Espetáculos de Páscoa movimentam Piracicaba no feriado
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Semana Santa é tempo de reflexão
Durante a Semana Santa, os fiéis foram convidados a viver momentos de oração e participação nas celebrações religiosas. O período também foi marcado por práticas como jejum, caridade e silêncio, como forma de preparação espiritual para a Páscoa.
A orientação foi que fosse um tempo de reflexão sobre a vida, as atitudes e a fé, reforçando valores como perdão, solidariedade e amor ao próximo.
Mensagem reforça fé e renovação
Na mensagem de Páscoa, o bispo destaca que a ressurreição de Cristo traz uma mensagem de esperança e vida nova. A data também é vista como um convite para que as pessoas renovem a fé, busquem a reconciliação e fortaleçam a esperança.
A Páscoa, portanto, não é apenas uma celebração, mas um momento de reflexão, recomeço e renovação espiritual.