A Páscoa vai muito além dos ovos de chocolate e das tradições comerciais. Para os cristãos, o Domingo de Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo e a vitória da vida sobre a morte. Em mensagem de Páscoa, o bispo Dom Devair Araújo da Fonseca declara que a data é um convite à esperança, à fé e à renovação da vida.

Páscoa representa vida nova e esperança

Segundo a mensagem, a Páscoa é o momento central da fé cristã, pois celebra a ressurreição de Cristo. A data simboliza a passagem da morte para a vida e reforça a esperança de recomeço e transformação interior.

A celebração acontece após a Semana Santa, período em que os fiéis relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus, considerados os principais mistérios da fé cristã.