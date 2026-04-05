06 de abril de 2026
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FÉ E ESPERANÇA

Mais que chocolate: o verdadeiro sentido da Páscoa

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Carl Heinrich Bloch Pintor dinamarquês (1834-1890)
Ressurreição de Jesus
Ressurreição de Jesus

A Páscoa vai muito além dos ovos de chocolate e das tradições comerciais. Para os cristãos, o Domingo de Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo e a vitória da vida sobre a morte. Em mensagem de Páscoa, o bispo Dom Devair Araújo da Fonseca declara que a data é um convite à esperança, à fé e à renovação da vida.

Páscoa representa vida nova e esperança

Segundo a mensagem, a Páscoa é o momento central da fé cristã, pois celebra a ressurreição de Cristo. A data simboliza a passagem da morte para a vida e reforça a esperança de recomeço e transformação interior.

A celebração acontece após a Semana Santa, período em que os fiéis relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus, considerados os principais mistérios da fé cristã.

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Semana Santa é tempo de reflexão

Durante a Semana Santa, os fiéis foram convidados a viver momentos de oração e participação nas celebrações religiosas. O período também foi marcado por práticas como jejum, caridade e silêncio, como forma de preparação espiritual para a Páscoa.

A orientação foi que fosse um tempo de reflexão sobre a vida, as atitudes e a fé, reforçando valores como perdão, solidariedade e amor ao próximo.

Mensagem reforça fé e renovação

Na mensagem de Páscoa, o bispo destaca que a ressurreição de Cristo traz uma mensagem de esperança e vida nova. A data também é vista como um convite para que as pessoas renovem a fé, busquem a reconciliação e fortaleçam a esperança.

A Páscoa, portanto, não é apenas uma celebração, mas um momento de reflexão, recomeço e renovação espiritual.

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