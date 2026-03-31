O levantamento acompanhou mais de 3 mil pessoas por anos e observou que aqueles com maior variação nos horários de dormir apresentaram probabilidade mais alta de desenvolver problemas cardíacos, especialmente quando o tempo total de descanso era insuficiente.

Manter horários desregulados para dormir pode trazer consequências que vão além do cansaço no dia seguinte. Uma pesquisa recente indica que a falta de consistência no início do sono está associada a um aumento significativo no risco de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Os dados foram obtidos a partir do monitoramento de adultos ao longo de diferentes fases da vida. O padrão de sono foi analisado com o auxílio de dispositivos que registraram o tempo de permanência na cama, permitindo identificar irregularidades na rotina noturna.

Ao longo de mais de uma década de acompanhamento, foram cruzadas informações sobre hábitos de sono com registros médicos. O resultado mostrou uma relação consistente entre horários instáveis para dormir e o surgimento de eventos cardiovasculares graves.

Dormir pouco agrava o cenário

A combinação de sono irregular com noites curtas se mostrou ainda mais preocupante. Pessoas que dormiam menos de 8 horas e não mantinham uma rotina fixa apresentaram os maiores índices de risco.