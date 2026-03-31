O auxílio é destinado à cobertura de despesas médicas e planos de saúde, sendo pago diretamente a juízes da ativa e aposentados. Na prática, funciona como um complemento que eleva os ganhos mensais para além dos limites estabelecidos ao funcionalismo público.

O pagamento de auxílio-saúde a magistrados brasileiros somou mais de R$ 700 milhões ao longo de 2025, consolidando um dos principais mecanismos que ampliam a remuneração dentro do Judiciário. Por ser classificado como verba indenizatória, o benefício não entra no cálculo do teto constitucional nem sofre desconto de Imposto de Renda.

A possibilidade de acumular benefícios permite que a remuneração de integrantes do Judiciário ultrapasse o teto oficial, atualmente em R$ 46,3 mil. Em alguns casos, os rendimentos mensais podem chegar a aproximadamente R$ 78,8 mil, impulsionados por verbas adicionais autorizadas por decisões recentes.

Mesmo com discussões sobre a limitação dos chamados “penduricalhos”, parte desses valores continua fora das restrições legais, o que mantém a diferença entre os salários do Judiciário e de outras carreiras públicas.

Dados incompletos elevam dúvidas

O volume total gasto pode ser ainda maior do que o divulgado. Isso porque nem todos os tribunais apresentam detalhamento completo das verbas indenizatórias nos relatórios enviados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável por consolidar as informações salariais.