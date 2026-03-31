31 de março de 2026
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DESPESAS MILIONÁRIAS

Judiciário gasta mais de R$ 700 milhões com auxílio-saúde em 2025

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/STF
Fachada do STF.
Fachada do STF.

O pagamento de auxílio-saúde a magistrados brasileiros somou mais de R$ 700 milhões ao longo de 2025, consolidando um dos principais mecanismos que ampliam a remuneração dentro do Judiciário. Por ser classificado como verba indenizatória, o benefício não entra no cálculo do teto constitucional nem sofre desconto de Imposto de Renda.

O auxílio é destinado à cobertura de despesas médicas e planos de saúde, sendo pago diretamente a juízes da ativa e aposentados. Na prática, funciona como um complemento que eleva os ganhos mensais para além dos limites estabelecidos ao funcionalismo público.

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Ganhos acima do limite legal

A possibilidade de acumular benefícios permite que a remuneração de integrantes do Judiciário ultrapasse o teto oficial, atualmente em R$ 46,3 mil. Em alguns casos, os rendimentos mensais podem chegar a aproximadamente R$ 78,8 mil, impulsionados por verbas adicionais autorizadas por decisões recentes.

Mesmo com discussões sobre a limitação dos chamados “penduricalhos”, parte desses valores continua fora das restrições legais, o que mantém a diferença entre os salários do Judiciário e de outras carreiras públicas.

Dados incompletos elevam dúvidas

O volume total gasto pode ser ainda maior do que o divulgado. Isso porque nem todos os tribunais apresentam detalhamento completo das verbas indenizatórias nos relatórios enviados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável por consolidar as informações salariais.

A falta de padronização e transparência nos registros dificulta o acompanhamento preciso dos pagamentos e levanta questionamentos sobre o controle dessas despesas.

Despesas concentradas e casos fora da curva

Os maiores gastos estão concentrados em tribunais estaduais de grande porte, como os de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Há registros de situações excepcionais em que magistrados receberam valores superiores a R$ 1 milhão em um único mês apenas com auxílio-saúde.

No acumulado geral, carreiras do Judiciário e do Ministério Público somaram cerca de R$ 14,7 bilhões acima do teto em um ano, evidenciando a continuidade de mecanismos que permitem ampliar remunerações fora das regras aplicadas ao restante do serviço público.

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