31 de março de 2026
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Primeira frente fria do Outono muda o tempo em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Metored
Mudança nas condições climáticas traz aumento da instabilidade, chuva e risco de temporais nos próximos dias
Mudança nas condições climáticas traz aumento da instabilidade, chuva e risco de temporais nos próximos dias

A chegada da primeira frente fria do outono provoca mudanças no tempo em todo o estado de São Paulo entre esta segunda-feira (30) e quarta-feira (1º). De acordo com a Defesa Civil, o avanço do sistema deve aumentar a instabilidade, trazendo pancadas de chuva e risco de temporais em diversas regiões.

Apesar da mudança, não há previsão de queda significativa nas temperaturas neste primeiro momento.

Calor e abafamento antecedem chuvas

Antes da virada mais intensa, o estado ainda enfrenta dias quentes e com sensação de abafamento. O sol predomina durante a manhã, mas a combinação de calor e umidade favorece a formação de chuvas isoladas a partir da tarde, com possibilidade de raios e ventos moderados.

No interior, a baixa umidade do ar exige atenção redobrada durante os períodos mais quentes do dia.

Temporais ganham força com avanço do sistema

A partir de terça-feira (31), a frente fria se aproxima e intensifica as instabilidades. A previsão aponta para pancadas de chuva moderadas a fortes, especialmente nas regiões mais a leste do estado, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Na quarta-feira (1º), o cenário se agrava: há possibilidade de temporais mais amplos, com ocorrência de granizo e ventos fortes, embora sem acumulados elevados de forma generalizada.

Piracicaba entra em alerta para chuvas intensas

Na região de Piracicaba, a mudança no tempo também será significativa. Segundo o Cepagri, a atuação da frente fria combinada com um sistema atmosférico em altitude intensifica as condições para chuva ao longo da semana.

A previsão indica céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com pancadas frequentes desde o fim da manhã até a noite. Entre os principais riscos estão:

  • Chuvas fortes em pontos isolados
  • Alta incidência de raios
  • Possibilidade de granizo

As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 26°C, mantendo períodos de abafamento.

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Tendência para os próximos dias

Entre quarta e sexta-feira, a instabilidade continua na região, com maior risco de temporais e eventos climáticos mais severos. Já as temperaturas seguem estáveis, variando entre 19°C e 27°C.

Abril terá calor acima da média

Após a passagem desta frente fria, o mês de abril deve ser marcado por temperaturas acima da média. Segundo a Climatempo, sistemas de alta pressão devem predominar, dificultando a entrada de novas massas de ar frio.

Esse padrão favorece períodos prolongados de calor e pode até resultar em ondas de calor no estado.

Chuvas dentro da média, mas com extremos

Mesmo com o predomínio do calor, a previsão indica que o volume de chuvas deve ficar dentro da média histórica. No entanto, eventos isolados podem ser intensos, principalmente durante a passagem de frentes frias.

Nova frente fria no fim do mês

Uma mudança mais significativa no clima é esperada apenas na última semana de abril, quando uma nova frente fria pode avançar com mais força, trazendo queda mais acentuada nas temperaturas no Sul e em partes do Sudeste.

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