A chegada da primeira frente fria do outono provoca mudanças no tempo em todo o estado de São Paulo entre esta segunda-feira (30) e quarta-feira (1º). De acordo com a Defesa Civil, o avanço do sistema deve aumentar a instabilidade, trazendo pancadas de chuva e risco de temporais em diversas regiões.

Apesar da mudança, não há previsão de queda significativa nas temperaturas neste primeiro momento.

Calor e abafamento antecedem chuvas

Antes da virada mais intensa, o estado ainda enfrenta dias quentes e com sensação de abafamento. O sol predomina durante a manhã, mas a combinação de calor e umidade favorece a formação de chuvas isoladas a partir da tarde, com possibilidade de raios e ventos moderados.