Professor e liderança política em Piracicaba, Heitor deixa legado na educação e na cultura da cidade.
O falecimento de Heitor Gaudenci Júnior, nesta segunda-feira (30), aos 68 anos, representa uma perda significativa para a comunidade acadêmica e política de Piracicaba. Professor da Universidade Metodista de Piracicaba, ele teve atuação marcante na formação de estudantes e no fortalecimento da universidade, além de ter presidido a Associação dos Docentes da instituição (Adunimep), onde se destacou na defesa da educação e dos direitos da categoria.
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Na vida pública, Heitor também construiu uma trajetória relevante no Partido dos Trabalhadores, tendo sido presidente do diretório municipal em Piracicaba e Secretário do Interior do Diretório Estadual de São Paulo. Durante as gestões do então prefeito José Machado, atuou como secretário de Ação Cultural, contribuindo para o desenvolvimento cultural do município.
O sepultamento está previsto para as 14h desta terça-feira (31), no Cemitério Municipal de Vinhedo.