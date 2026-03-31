Professor e liderança política em Piracicaba, Heitor deixa legado na educação e na cultura da cidade.

O falecimento de Heitor Gaudenci Júnior, nesta segunda-feira (30), aos 68 anos, representa uma perda significativa para a comunidade acadêmica e política de Piracicaba. Professor da Universidade Metodista de Piracicaba, ele teve atuação marcante na formação de estudantes e no fortalecimento da universidade, além de ter presidido a Associação dos Docentes da instituição (Adunimep), onde se destacou na defesa da educação e dos direitos da categoria.

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