A região de Piracicaba acaba de ganhar um novo impulso no setor de turismo com a criação do Distrito Turístico Águas e Aventuras. A iniciativa envolve os municípios de São Pedro, Águas de São Pedro e Brotas, regiões já conhecidas pelo potencial natural e atividades ao ar livre.
O projeto posiciona a área como referência em turismo de natureza, bem-estar e esportes de aventura, ampliando sua visibilidade no cenário nacional.
Investimentos até 2030
Com o reconhecimento oficial por meio de edital estadual, o novo distrito passa a integrar um conjunto de nove áreas turísticas estratégicas. A expectativa é que essas regiões, juntas, movimentem cerca de R$ 15 bilhões em investimentos até 2030.
A proposta busca atrair empreendimentos estruturados, com foco em desenvolvimento sustentável e geração de renda.
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Proposta une lazer e sustentabilidade
Com mais de 14 mil hectares, o distrito reúne atrativos que vão desde águas termais e terapêuticas até atividades radicais em meio à natureza. A combinação desses elementos deve atrair tanto famílias quanto turistas em busca de experiências de aventura.
O projeto também prevê iniciativas que conciliam crescimento econômico e preservação ambiental.
Liderança política e impacto regional
A proposta foi impulsionada pelo deputado Alex Madureira, com apoio do governo estadual. Segundo ele, o distrito fortalece a vocação turística da região e abre caminho para novos investimentos qualificados.
A expectativa é de que a iniciativa gere empregos, fortaleça o comércio local e contribua para a melhoria da qualidade de vida da população.