A região de Piracicaba acaba de ganhar um novo impulso no setor de turismo com a criação do Distrito Turístico Águas e Aventuras. A iniciativa envolve os municípios de São Pedro, Águas de São Pedro e Brotas, regiões já conhecidas pelo potencial natural e atividades ao ar livre.

O projeto posiciona a área como referência em turismo de natureza, bem-estar e esportes de aventura, ampliando sua visibilidade no cenário nacional.

Investimentos até 2030

Com o reconhecimento oficial por meio de edital estadual, o novo distrito passa a integrar um conjunto de nove áreas turísticas estratégicas. A expectativa é que essas regiões, juntas, movimentem cerca de R$ 15 bilhões em investimentos até 2030.