O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a escolha de Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a escolha de Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência foi baseada em critérios estratégicos. Segundo ele, o governador de Goiás reúne as melhores condições dentro do partido para alcançar o segundo turno das eleições e disputar diretamente contra adversários de peso no cenário nacional.

A declaração foi feita durante evento do setor financeiro, onde Kassab reforçou que o objetivo da sigla é competitividade eleitoral.

Críticas ao cenário político atual

Kassab também avaliou os últimos governos federais, destacando pontos positivos e negativos. Ele reconheceu avanços sociais na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, mas criticou a condução econômica e citou episódios de corrupção.