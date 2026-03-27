A decisão de uma jovem espanhola de 25 anos de recorrer à eutanásia, após uma longa disputa judicial, reacendeu discussões sobre o direito à morte assistida e os limites da autonomia individual. O procedimento, autorizado dentro da legislação da Espanha, ocorreu após uma série de avaliações médicas e análises legais que consideraram o caso elegível.

A história ganhou repercussão internacional não apenas pelo desfecho, mas pelas circunstâncias que levaram ao pedido — envolvendo traumas, dores físicas constantes e um histórico de sofrimento psicológico.

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Disputa judicial e autorização