Uma forte ruptura atingiu o Partido Liberal no Paraná. Ao menos 48 prefeitos decidiram deixar a legenda após a filiação do ex-juiz Sergio Moro, provocando uma das maiores debandadas recentes em âmbito estadual.

O movimento foi oficializado nesta quinta-feira (26), durante coletiva em Curitiba, evidenciando o desgaste interno e divergências políticas dentro da sigla.

Divergências e quebra de acordos

De acordo com o deputado Fernando Giacobo, que presidia o partido no estado, a decisão foi motivada pelo rompimento de compromissos previamente estabelecidos. Segundo ele, havia um alinhamento político regional que acabou sendo desconsiderado com a nova composição partidária.