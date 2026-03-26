O Teatro Municipal Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, recebe neste fim de semana o espetáculo Adapi Dança Com Vida, iniciativa que coloca em evidência a produção artística de Piracicaba. Com apresentações na sexta-feira (27) e no sábado (28), o evento propõe um encontro entre diferentes linguagens da dança, reunindo grupos e escolas da cidade em uma programação variada e acessível ao público.
Realizado pela Associação de Dança de Piracicaba, o projeto conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A proposta vai além do espetáculo: busca fortalecer a cena local, incentivar a circulação artística e ampliar o acesso da população à cultura, com entrada gratuita e classificação livre.
Um dos destaques da programação é o formato das apresentações. Cada sessão foi pensada de forma única, sem repetição entre os dias, o que convida o público a vivenciar experiências diferentes a cada noite. Na sexta-feira, o espetáculo acontece das 20h às 21h30. Já no sábado, há duas sessões: das 17h às 18h e das 20h às 21h30. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.
Programação diversa reúne estilos e gerações
A pluralidade marca o Adapi Dança Com Vida, que contempla desde o ballet clássico e neoclássico até o jazz, contemporâneo, dança de caráter, sapateado, estilo livre, hip hop e dança do ventre. A proposta é refletir a diversidade de expressões presentes na cidade, valorizando tanto escolas tradicionais quanto iniciativas independentes.
Na sexta-feira (27), às 20h, sobem ao palco a Cedan (Cia Estável de Dança), Corpos Ballet, Clube de Campo, Espaço Ventre Vida, Eqüeva Danse, Studio Allegro Vocale, Escola de Danças Carina Castro e Clube Coronel Barbosa.
Já no sábado (28), a primeira sessão, das 17h às 18h, reúne Adapi, Corpos Ballet, Espaço e Dança, Clube de Campo, Espaço Ventre Vida e Eqüeva Danse, com um espetáculo especialmente voltado ao público infantil e infantojuvenil.
Encerrando a programação, no sábado, das 20h às 21h30, participam Gabriela Fioravante Tap Center, Corpos Ballet, Espaço e Dança, Clube de Campo de Piracicaba, Espaço Ventre Vida, Eqüeva Danse, Casa do Hip Hop Piracicaba, Ballet Letícia Landahl e Studio 415.
Mais do que uma sequência de apresentações, o evento se consolida como um espaço de encontro entre artistas, alunos e público, promovendo trocas e reforçando a importância da dança como expressão cultural viva e acessível. Ao reunir diferentes estilos e gerações no mesmo palco, a Adapi reafirma o potencial criativo da cidade e o papel da arte na construção de vínculos com a comunidade.