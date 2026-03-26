27 de março de 2026
CULTURA

Associação de Dança de Piracicaba celebra a dança local

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Foto: Nanah dLuize Studio
Evento promovido pela Associação de Dança de Piracicaba destaca talentos da cidade neste fim de semana.
Evento promovido pela Associação de Dança de Piracicaba destaca talentos da cidade neste fim de semana.

O Teatro Municipal Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, recebe neste fim de semana o espetáculo Adapi Dança Com Vida, iniciativa que coloca em evidência a produção artística de Piracicaba. Com apresentações na sexta-feira (27) e no sábado (28), o evento propõe um encontro entre diferentes linguagens da dança, reunindo grupos e escolas da cidade em uma programação variada e acessível ao público.

Realizado pela Associação de Dança de Piracicaba, o projeto conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A proposta vai além do espetáculo: busca fortalecer a cena local, incentivar a circulação artística e ampliar o acesso da população à cultura, com entrada gratuita e classificação livre.

Um dos destaques da programação é o formato das apresentações. Cada sessão foi pensada de forma única, sem repetição entre os dias, o que convida o público a vivenciar experiências diferentes a cada noite. Na sexta-feira, o espetáculo acontece das 20h às 21h30. Já no sábado, há duas sessões: das 17h às 18h e das 20h às 21h30. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.

Programação diversa reúne estilos e gerações

A pluralidade marca o Adapi Dança Com Vida, que contempla desde o ballet clássico e neoclássico até o jazz, contemporâneo, dança de caráter, sapateado, estilo livre, hip hop e dança do ventre. A proposta é refletir a diversidade de expressões presentes na cidade, valorizando tanto escolas tradicionais quanto iniciativas independentes.

Na sexta-feira (27), às 20h, sobem ao palco a Cedan (Cia Estável de Dança), Corpos Ballet, Clube de Campo, Espaço Ventre Vida, Eqüeva Danse, Studio Allegro Vocale, Escola de Danças Carina Castro e Clube Coronel Barbosa.

Já no sábado (28), a primeira sessão, das 17h às 18h, reúne Adapi, Corpos Ballet, Espaço e Dança, Clube de Campo, Espaço Ventre Vida e Eqüeva Danse, com um espetáculo especialmente voltado ao público infantil e infantojuvenil.

Encerrando a programação, no sábado, das 20h às 21h30, participam Gabriela Fioravante Tap Center, Corpos Ballet, Espaço e Dança, Clube de Campo de Piracicaba, Espaço Ventre Vida, Eqüeva Danse, Casa do Hip Hop Piracicaba, Ballet Letícia Landahl e Studio 415.

Mais do que uma sequência de apresentações, o evento se consolida como um espaço de encontro entre artistas, alunos e público, promovendo trocas e reforçando a importância da dança como expressão cultural viva e acessível. Ao reunir diferentes estilos e gerações no mesmo palco, a Adapi reafirma o potencial criativo da cidade e o papel da arte na construção de vínculos com a comunidade.

