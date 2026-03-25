O caso envolvendo a médica da UPA conduzida, na noite desta terça-feira (24), pela polícia, após um caso envolvendo os pais de uma criança de 2 anos, continua repercutindo, e agora entra em uma nova fase de apuração oficial. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança de 2 anos, centro da polêmica, não ficou sem atendimento. Após o tumulto, outro profissional da unidade assumiu o caso imediatamente, realizou os procedimentos necessários e manteve o acompanhamento da paciente.

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Mesmo assim, a prefeitura abriu uma sindicância para investigar o que realmente aconteceu na noite de ontem, na unidade, para esclarecer todos os detalhes e verificar se houve falha no protocolo, reforçando o compromisso com um atendimento seguro e humanizado.