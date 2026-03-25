26 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Caso da médica detida em UPA entra em nova fase de apuração

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Policiais militares foram acionados para a UPA Piracicamirm, na noite deste terça-feira.
Policiais militares foram acionados para a UPA Piracicamirm, na noite deste terça-feira.

 O caso envolvendo a médica da UPA conduzida, na noite desta terça-feira (24), pela polícia, após um caso envolvendo os pais de uma criança de 2 anos, continua repercutindo, e agora entra em uma nova fase de apuração oficial. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança de 2 anos, centro da polêmica, não ficou sem atendimento. Após o tumulto, outro profissional da unidade assumiu o caso imediatamente, realizou os procedimentos necessários e manteve o acompanhamento da paciente.

LEIA MAIS

Mesmo assim, a prefeitura abriu uma sindicância para investigar o que realmente aconteceu na noite de ontem, na unidade, para esclarecer todos os detalhes e verificar se houve falha no protocolo, reforçando o compromisso com um atendimento seguro e humanizado.

Um boletim foi registrado e o caso está sendo apurado, devendo seguir pelos caminhos legais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários