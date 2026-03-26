27 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TARIFA ZERO?

Passagem de ônibus pode ficar gratuita em Piracicaba; ENTENDA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O documento sugere que o custeio do sistema seja realizado por meio de recursos públicos, incluindo arrecadação de impostos, valores provenientes de multas de trânsito e ajustes no orçamento municipal
O documento sugere que o custeio do sistema seja realizado por meio de recursos públicos, incluindo arrecadação de impostos, valores provenientes de multas de trânsito e ajustes no orçamento municipal

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou uma moção que propõe a adoção de transporte público sem cobrança de tarifa no município de Piracicaba. A iniciativa é de autoria da vereadora Rai de Almeida (PT) e foi registrada como moção 47/2026.

O documento sugere que o custeio do sistema seja realizado por meio de recursos públicos, incluindo arrecadação de impostos, valores provenientes de multas de trânsito e ajustes no orçamento municipal. A proposta prevê que os usuários não realizem pagamento no momento do embarque.

De acordo com a autora, o modelo já foi implementado em outras cidades e pode influenciar a circulação de pessoas e atividades econômicas, além de impactar o fluxo de veículos.

A moção tem caráter de solicitação e não determina a execução da medida por parte do Poder Executivo. O tema passa a integrar as discussões sobre o transporte público no município.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários