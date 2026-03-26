A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou uma moção que propõe a adoção de transporte público sem cobrança de tarifa no município de Piracicaba. A iniciativa é de autoria da vereadora Rai de Almeida (PT) e foi registrada como moção 47/2026.

O documento sugere que o custeio do sistema seja realizado por meio de recursos públicos, incluindo arrecadação de impostos, valores provenientes de multas de trânsito e ajustes no orçamento municipal. A proposta prevê que os usuários não realizem pagamento no momento do embarque.

De acordo com a autora, o modelo já foi implementado em outras cidades e pode influenciar a circulação de pessoas e atividades econômicas, além de impactar o fluxo de veículos.