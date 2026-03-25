A mostra celebra os 170 anos de nascimento de Ermelinda (1856–1936) e dialoga com o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, reforçando o reconhecimento de mulheres que marcaram a história. Viúva de Luiz Vicente de Souza Queiroz, ela foi mais do que companheira: teve papel ativo e decisivo para que o projeto da escola agrícola se tornasse realidade.

Desde o último sábado (21), o alpendre do Edifício Central da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) recebe uma exposição que convida o público a revisitar a trajetória de Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, figura essencial para a criação e consolidação da instituição.

Em 1892, Luiz de Queiroz doou ao governo do Estado de São Paulo a Fazenda São João da Montanha, com a proposta de instalar ali uma escola superior de agricultura com campos experimentais. Após sua morte, em 1898, foi Ermelinda quem garantiu a continuidade do sonho. Em 1901, ela legitima a inauguração da então Escola Agrícola Prática São João da Montanha, marco que daria origem à atual Esalq.

Nascida no Rio de Janeiro, Ermelinda teve uma formação incomum para sua época. Filha de família abastada, viajou ainda jovem pela Europa, Estados Unidos e Ásia, ampliando seu repertório cultural e domínio de idiomas. Em 1880, ao se casar, passou a viver no Palacete Boyes, às margens do rio Piracicaba, um dos cenários históricos da cidade.

Com postura firme e visão à frente de seu tempo, participava ativamente de reuniões e decisões ao lado do marido, demonstrando independência e perspicácia. Juntos, contribuíram para importantes avanços em Piracicaba, como a implantação do sistema de telefonia, em 1882, e da usina hidrelétrica, em 1893.