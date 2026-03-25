Piracicaba ganha mais um motivo de orgulho no cenário internacional. A bailarina Monike Cristina, natural da cidade, conquistou um importante reconhecimento ao vencer uma das categorias do Naledi Theatre Awards 2026, uma das principais premiações das artes cênicas da África do Sul.

A artista foi premiada na categoria de melhor performance em dança, teatro físico e produção de ballet, com sua interpretação de Maria Callas no espetáculo Prima Donna. A cerimônia ocorreu na última segunda-feira (23), no South African State Theatre, em Tshwane.

A produção, criada pelo coreógrafo italiano Mario Gaglione, mergulha na trajetória intensa e emocional de Maria Callas, uma das maiores sopranos da história da ópera. A performance de Monike repercutiu também nas redes sociais, sendo uma das mais comentadas entre os espetáculos indicados.