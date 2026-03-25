26 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ESCONDERIJO

Carro modificado escondia drogas em fundo secreto, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
A polícia descobriu um esquema audacioso engenhoso do tráfico.
A polícia descobriu um esquema audacioso engenhoso do tráfico.

  Uma cena digna de filme policial chocou moradores do bairro Pauliceia na manhã desta quarta-feira (25). Uma abordagem de rotina acabou revelando um esquema audacioso e engenhoso do tráfico.

LEIA MAIS

Durante a "Operação Segurança Integrada", policiais cercaram dois suspeitos em um dos pontos mais conhecidos pelo comércio de drogas da região. Mas a surpresa veio na sequência.

Ao revistar o veículo, os agentes fizeram uma descoberta: um compartimento secreto, cuidadosamente escondido sob o painel do carro, usado para transportar drogas sem levantar suspeitas.

A estrutura, considerada sofisticada, indica que os criminosos estavam preparados para despistar até mesmo fiscalizações rigorosas.

 O esconderijo foi aberto — e lá estavam os entorpecentes prontos para abastecer o tráfico local.

Sem saída, os dois homens receberam voz de prisão imediata e foram levados à delegacia, onde o flagrante foi confirmado por tráfico de drogas e associação criminosa.

 Eles permanecem atrás das grades.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários