Uma cena digna de filme policial chocou moradores do bairro Pauliceia na manhã desta quarta-feira (25). Uma abordagem de rotina acabou revelando um esquema audacioso e engenhoso do tráfico.
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Durante a "Operação Segurança Integrada", policiais cercaram dois suspeitos em um dos pontos mais conhecidos pelo comércio de drogas da região. Mas a surpresa veio na sequência.
Ao revistar o veículo, os agentes fizeram uma descoberta: um compartimento secreto, cuidadosamente escondido sob o painel do carro, usado para transportar drogas sem levantar suspeitas.
A estrutura, considerada sofisticada, indica que os criminosos estavam preparados para despistar até mesmo fiscalizações rigorosas.
O esconderijo foi aberto — e lá estavam os entorpecentes prontos para abastecer o tráfico local.
Sem saída, os dois homens receberam voz de prisão imediata e foram levados à delegacia, onde o flagrante foi confirmado por tráfico de drogas e associação criminosa.
Eles permanecem atrás das grades.