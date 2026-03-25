Uma cena digna de filme policial chocou moradores do bairro Pauliceia na manhã desta quarta-feira (25). Uma abordagem de rotina acabou revelando um esquema audacioso e engenhoso do tráfico.

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Durante a "Operação Segurança Integrada", policiais cercaram dois suspeitos em um dos pontos mais conhecidos pelo comércio de drogas da região. Mas a surpresa veio na sequência.