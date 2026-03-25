A detenção ocorreu na tarde de segunda-feira (23), durante uma operação que investiga a retirada de itens do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada, localizado no Instituto de Biologia da universidade.

Uma docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi presa em flagrante pela Polícia Federal sob suspeita de retirar material biológico de um laboratório da instituição. A mulher foi identificada como Soledad Palameta Miller, de 36 anos, vinculada à Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA).

A defesa da professora, representada pelo advogado Pedro de Mattos Russo, informou que não irá comentar o caso neste momento. Segundo ele, há determinação de sigilo no processo. Em nota, afirmou que as manifestações serão feitas apenas nos autos, em razão da decisão da 9ª Vara Federal de Campinas.

A Unicamp abriu procedimento interno para apurar o caso. A investigação também contou com a atuação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão.

Durante a ação, o material investigado foi localizado e encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Informações sobre a natureza do material não foram divulgadas.

Quem é a professora