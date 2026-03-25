Uma docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi presa em flagrante pela Polícia Federal sob suspeita de retirar material biológico de um laboratório da instituição. A mulher foi identificada como Soledad Palameta Miller, de 36 anos, vinculada à Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA).
A detenção ocorreu na tarde de segunda-feira (23), durante uma operação que investiga a retirada de itens do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada, localizado no Instituto de Biologia da universidade.
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A defesa da professora, representada pelo advogado Pedro de Mattos Russo, informou que não irá comentar o caso neste momento. Segundo ele, há determinação de sigilo no processo. Em nota, afirmou que as manifestações serão feitas apenas nos autos, em razão da decisão da 9ª Vara Federal de Campinas.
A Unicamp abriu procedimento interno para apurar o caso. A investigação também contou com a atuação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão.
Durante a ação, o material investigado foi localizado e encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Informações sobre a natureza do material não foram divulgadas.
Quem é a professora
Soledad Palameta Miller atua na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Ela integra o Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição, onde desenvolve atividades de ensino e pesquisa.
A professora é graduada em Biotecnologia pela Universidade Nacional de Rosario, na Argentina, e possui doutorado em Ciências pela Unicamp, na área relacionada a fármacos e insumos para a saúde.
Ao longo da carreira, participou de estudos envolvendo vetores virais, imunologia e desenvolvimento de vacinas e testes diagnósticos. Também realizou pós-doutorado em laboratório da própria universidade, com foco em virologia e diagnóstico de doenças.
Atualmente, de acordo com informações institucionais, coordena um laboratório voltado a pesquisas em virologia e biotecnologia de alimentos, com estudos sobre vírus transmitidos por alimentos e água.