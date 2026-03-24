A proposta do espetáculo é conduzir o público por uma experiência imersiva na música barroca italiana, período que se estende aproximadamente entre os anos de 1600 e 1750 e que ficou marcado por contrastes intensos, ornamentações elaboradas e pela busca de expressão emocional na música. Elementos como o baixo contínuo e a chamada “teoria dos afetos”, que procurava despertar sentimentos específicos no ouvinte, fazem parte desse universo estético.

A Orquestra Barroca de Piracicaba inaugura oficialmente sua temporada 2026 com o espetáculo Il Concerti Stravaganti, uma apresentação dedicada à obra do compositor italiano Antonio Vivaldi. O concerto será realizado neste sábado (28), com duas sessões, às 18h e às 20h, na Società Italiana di Mutuo Soccorso, no centro da cidade.

O programa da noite é inteiramente dedicado a Vivaldi, considerado um dos principais nomes do barroco europeu e um dos compositores mais prolíficos da história. Sua produção teve papel fundamental na consolidação do concerto como forma musical, estruturado em três movimentos — rápido, lento e rápido — modelo que influenciou gerações posteriores, incluindo Johann Sebastian Bach.

A apresentação propõe evidenciar uma faceta mais ousada do compositor, reunindo obras que exploram ao máximo as possibilidades sonoras dos instrumentos. Um dos destaques é o Concerto para Violino e Órgão RV 541, que chama atenção por colocar o órgão, tradicionalmente associado ao acompanhamento, como instrumento solista ao lado do violino. A combinação cria uma sonoridade pouco convencional e revela o caráter experimental da obra.

O repertório também inclui peças das coleções La Stravaganza e L’Estro Armonico, conhecidas pelo uso de harmonias inesperadas e modulações que ampliam a expressividade musical. Outro ponto alto é o Concerto para quatro violinos RV 550, que exige precisão e sintonia entre os músicos, em um jogo complexo de vozes e texturas.

Concerto marca abertura da temporada 2026