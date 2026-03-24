A literatura ganha voz e encontro em Piracicaba nesta quinta-feira (26), com a realização do Sarau de Outono, promovido pela Academia Piracicabana de Letras (APL). O evento acontece às 19h, no Museu Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 - Centro), e homenageia a escritora Elisabete Jurema Bortolin, figura ativa na cena cultural da cidade.
Aberto ao público e com entrada gratuita, o sarau será realizado no auditório do museu, com capacidade para cerca de 60 pessoas. A proposta é criar um ambiente intimista, onde a poesia possa ser vivida de forma próxima e compartilhada.
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Trajetória marcada pela poesia
Formada em Letras pela Universidade Metodista de Piracicaba, Elisabete iniciou sua caminhada literária ainda jovem, com publicações em jornais locais e participação em grupos que ajudaram a fortalecer a cena cultural da cidade.
Ao longo das décadas, construiu uma obra marcada por reflexões espirituais e existenciais, influenciada por diferentes correntes filosóficas e religiosas. Entre seus trabalhos estão livros como "Eu Sou Poesia" e "A luz de Deus é o farol no caminho", além de participações em coletâneas e projetos voltados à memória e à vivência social.
Atualmente, além de integrar a Academia Piracicabana de Letras como 1ª secretária, a autora segue ativa em grupos literários e publicações, mantendo uma relação próxima com a escrita e com a comunidade.
Um sarau para ouvir, sentir e participar
A programação da noite foi pensada para valorizar a obra da homenageada e, ao mesmo tempo, envolver o público em diferentes linguagens artísticas. Em contato com o Jornal de Piracicaba, a organização informou que a maior parte das atividades será dedicada à declamação de poemas de Elisabete Bortolin.
Entre os destaques, está a apresentação da música “Coração sem razão”, composta a partir de um poema da autora e que será interpretada pela cantora Sirlene Martins. O evento também contará com uma performance em homenagem a Charles Chaplin, realizada por Elson de Belém. A condução do sarau ficará por conta das escritoras Madalena Tricanico e Carmen Pilotto, integrantes da APL, e haverá ainda a distribuição de alguns exemplares do livro "Eu Sou Poesia" ao público presente.
Organizado pela Academia Piracicabana de Letras, o evento conta com apoio do Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP) e do Centro Literário de Piracicaba (CLIP). A expectativa é reunir amantes da literatura e curiosos em uma noite dedicada às palavras, à arte e à troca de experiências.