A programação da noite foi pensada para valorizar a obra da homenageada e, ao mesmo tempo, envolver o público em diferentes linguagens artísticas. Em contato com o Jornal de Piracicaba, a organização informou que a maior parte das atividades será dedicada à declamação de poemas de Elisabete Bortolin.

Entre os destaques, está a apresentação da música “Coração sem razão”, composta a partir de um poema da autora e que será interpretada pela cantora Sirlene Martins. O evento também contará com uma performance em homenagem a Charles Chaplin, realizada por Elson de Belém. A condução do sarau ficará por conta das escritoras Madalena Tricanico e Carmen Pilotto, integrantes da APL, e haverá ainda a distribuição de alguns exemplares do livro "Eu Sou Poesia" ao público presente.

Organizado pela Academia Piracicabana de Letras, o evento conta com apoio do Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP) e do Centro Literário de Piracicaba (CLIP). A expectativa é reunir amantes da literatura e curiosos em uma noite dedicada às palavras, à arte e à troca de experiências.