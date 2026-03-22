Uma casa para a palavra.
Jornais se unem em campanha para conquistar sede para a Academia Piracicabana de Letras.
Jornal de Piracicaba, Gazeta de Piracicaba e Tribuna Piracicabana lançam, neste domingo, a campanha “Uma casa para a palavra”, que pretende sensibilizar autoridades e a comunidade em geral sobre a importância da Academia Piracicabana de Letras (APL) conquistar sua sede própria.
O objetivo é preservar seu acervo, reunir escritores e leitores e fortalecer a atuação cultural da entidade. Fundada em 11 de março de 1972, a APL chega aos 54 anos de história consolidada como referência na preservação da memória literária da cidade.
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Ao longo das décadas, promoveu debates, encontros e lançamentos de livros, além de incentivar jovens escritores e apoiar iniciativas culturais. Hoje, conta com 40 acadêmicos e respectivos patronos, todos nomes de destaque na cultura piracicabana. Apesar da relevância, a Academia ainda não possui sede própria.
Documentos e objetos históricos permanecem dispersos em casas de membros ou em espaços cedidos, como a Biblioteca Municipal e o Instituto Histórico e Geográfico. Uma sede definitiva significaria não apenas abrigo para o acervo, mas também um marco cultural para a cidade. A presidente Raquel Delvage e a diretoria reforçam que a campanha é um convite à população, educadores e gestores públicos para reconhecer a importância da APL. “A palavra merece uma casa. Piracicaba merece esse legado”, resume.
A história No dia 11 de março de 1972, Piracicaba viveu um momento marcante com a fundação da Academia Piracicabana de Letras. A cerimônia ocorreu às 14h, no Salão Magno da Faculdade de Odontologia, localizado na rua Dom Pedro II, e reuniu autoridades civis, representantes de instituições culturais e convidados. Logo na entrada, dois livros registravam a presença dos empossados e dos participantes, sob a organização de Hugo Pedro Carradore. O ambiente estava lotado e ganhou solenidade especial com a presença de doze militares dos Dragões da Independência, em uniformes de gala, posicionados nas laterais do salão. As mesas, decoradas com flores, reforçavam o caráter festivo da ocasião. A sessão foi aberta por João Chiarini, presidente da entidade, que contou com Carradore como secretário dos trabalhos.
Entre os patronos convidados estavam Flávio de Carvalho e Thales Caetano de Andrade, nomes de destaque na cultura nacional. A presidência convocou ainda dirigentes de academias, institutos históricos e geográficos, centros de estudos, faculdades e autoridades civis, consolidando a solenidade como um marco cultural para a cidade. O apoio estratégico da imprensa
A presidente considera que o apoio da Gazeta, do JP e da Tribuna é bastante positivo. É um empenho coletivo, reunindo os veículos que podem sensibilizar e mobilizar todos os moradores na busca pela sonhada sede. A campanha já nasce forte. Para Raquel, é uma iniciativa que fortalece ainda mais o papel da entidade como grande promotora da produção literária e incentivadora da leitura, virtude já comprovada em projetos como oficinas, saraus e eventos. “A proposta essencial é manter Piracicaba como um polo cultural importante, admirado”, diz.
A interação da APL com a comunidade é notada na promoção da Festa Literária de Piracicaba (Flipira), que atrai escritores e editoras do Brasil inteiro e centenas de visitantes. Além disso, os acadêmicos fazem parte do cotidiano das escolas, interagindo com estudantes. Ação que não se limita a incentivar a leitura, mas também revelar novos talentos da literatura. Uma atuação que já rendeu à entidade moção de aplausos do Legislativo. Tempos tecnológicos Nesta época de tecnologia e informação imediata, o hábito apaixonante de ler deixou de se limitar ao contato com os livros impressos, aquele experiênia inesquecível.
Hoje a APL conta com recursos eletrônicos, blog, site e redes sociais, que aproximam a entidade da comunidade e são fundamentais na divulgação de projetos, exposições, concursos e premiações. Algumas atrações ganharam espaço cativo na agenda intelectual da cidade, como o Diploma Thales Castanho de Andrade, que contempla crianças e adolescentes que se destacam nas atividades culturais. A Revista da APL se tornou uma publicação de leitura obrigatória, assim como a página semanal Prosa e Verso, publicada ininterruptamente há 26 anos.