Entre os patronos convidados estavam Flávio de Carvalho e Thales Caetano de Andrade, nomes de destaque na cultura nacional. A presidência convocou ainda dirigentes de academias, institutos históricos e geográficos, centros de estudos, faculdades e autoridades civis, consolidando a solenidade como um marco cultural para a cidade. O apoio estratégico da imprensa

A presidente considera que o apoio da Gazeta, do JP e da Tribuna é bastante positivo. É um empenho coletivo, reunindo os veículos que podem sensibilizar e mobilizar todos os moradores na busca pela sonhada sede. A campanha já nasce forte. Para Raquel, é uma iniciativa que fortalece ainda mais o papel da entidade como grande promotora da produção literária e incentivadora da leitura, virtude já comprovada em projetos como oficinas, saraus e eventos. “A proposta essencial é manter Piracicaba como um polo cultural importante, admirado”, diz.

A interação da APL com a comunidade é notada na promoção da Festa Literária de Piracicaba (Flipira), que atrai escritores e editoras do Brasil inteiro e centenas de visitantes. Além disso, os acadêmicos fazem parte do cotidiano das escolas, interagindo com estudantes. Ação que não se limita a incentivar a leitura, mas também revelar novos talentos da literatura. Uma atuação que já rendeu à entidade moção de aplausos do Legislativo. Tempos tecnológicos Nesta época de tecnologia e informação imediata, o hábito apaixonante de ler deixou de se limitar ao contato com os livros impressos, aquele experiênia inesquecível.