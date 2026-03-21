21 de março de 2026
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VÍDEO: ASSASSINO

Homem que matou idoso com enxada é preso pela PM em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenifer Plantão
Policiais militares prenderam o indivíduo neste sábado em Piracicaba
Policiais militares prenderam o indivíduo neste sábado em Piracicaba

  Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar após uma denúncia anônima, e acabou confessando o homicídio brutal do carroceiro Paulo Custódio, 61, ocorrido nesta quinta-feira (19), na residência da vítima no Algodoal, em Piracicaba.

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De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava escondido em uma residência quando o cerco foi montado. Ao perceber a chegada dos agentes, ele tentou fugir pelos fundos, mas foi rapidamente detido. Inicialmente, o homem tentou enganar os policiais se passando pelo próprio irmão, mas acabou assumindo sua verdadeira identidade.

Durante a abordagem, o indivíduo revelou detalhes chocantes do crime. Ele confessou que, na noite de quinta-feira, após uma discussão por motivos de natureza sexual, atacou um idoso utilizando uma enxada, desferindo diversos golpes na cabeça da vítima.

Além da confissão do homicídio, o suspeito também admitiu envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que a atividade era utilizada para sustentar seu vício. Em revista pessoal, os policiais encontraram uma sacola escondida contendo 40 eppendorfs de cocaína.

O homem foi encaminhado ao plantão policial e permanece preso, à disposição da Justiça.

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