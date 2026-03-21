Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar após uma denúncia anônima, e acabou confessando o homicídio brutal do carroceiro Paulo Custódio, 61, ocorrido nesta quinta-feira (19), na residência da vítima no Algodoal, em Piracicaba.

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De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava escondido em uma residência quando o cerco foi montado. Ao perceber a chegada dos agentes, ele tentou fugir pelos fundos, mas foi rapidamente detido. Inicialmente, o homem tentou enganar os policiais se passando pelo próprio irmão, mas acabou assumindo sua verdadeira identidade.