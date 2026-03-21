Páscoa no Shopping Piracicaba terá oficinas, caça aos ovos e atrações para crianças

O clima de Páscoa já começou a tomar conta do Shopping Piracicaba, que preparou uma programação especial voltada para o público infantil e famílias. As atividades incluem oficinas temáticas, decoração e a tradicional caça aos ovos, prometendo diversão durante o período festivo.

Entre os destaques da programação estão as oficinas criativas realizadas no Clubinho do Pira. No dia 28 de março, acontece a “Oficina Mestrinhos de Ovo de Páscoa”, onde as crianças poderão aprender e participar de atividades lúdicas relacionadas à data. Já no dia 4 de abril, será realizada a oficina “Monta & Decora Cake de Páscoa”, incentivando a criatividade dos pequenos.