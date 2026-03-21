Páscoa no Shopping Piracicaba terá oficinas, caça aos ovos e atrações para crianças
O clima de Páscoa já começou a tomar conta do Shopping Piracicaba, que preparou uma programação especial voltada para o público infantil e famílias. As atividades incluem oficinas temáticas, decoração e a tradicional caça aos ovos, prometendo diversão durante o período festivo.
Entre os destaques da programação estão as oficinas criativas realizadas no Clubinho do Pira. No dia 28 de março, acontece a “Oficina Mestrinhos de Ovo de Páscoa”, onde as crianças poderão aprender e participar de atividades lúdicas relacionadas à data. Já no dia 4 de abril, será realizada a oficina “Monta & Decora Cake de Páscoa”, incentivando a criatividade dos pequenos.
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Outra atração que deve chamar a atenção é a caça aos ovos, que acontece nos dias 29 de março e 3 de abril, das 14h às 17h. Para participar, os interessados devem retirar o mapa no balcão do SAC, localizado no piso L1 do shopping.
Além das atividades, o espaço conta com ambientação temática e a presença do personagem do coelhinho da Páscoa, que interage com o público e reforça o clima festivo no local.
A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e integração para as famílias, especialmente para as crianças, que podem vivenciar a magia da Páscoa de forma divertida e interativa.