EUA aprovam moeda comemorativa com imagem de Trump para os 250 anos do país

Uma comissão federal dos Estados Unidos aprovou o design de uma moeda de ouro comemorativa que traz a imagem do presidente Donald Trump. A peça será lançada em celebração aos 250 anos da independência do país.

A decisão foi confirmada pelo Tesouro norte-americano após votação favorável da Comissão de Belas-Artes, responsável por avaliar aspectos visuais de projetos oficiais. Os integrantes do grupo foram indicados pelo próprio presidente.