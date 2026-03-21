EUA aprovam moeda comemorativa com imagem de Trump para os 250 anos do país
Uma comissão federal dos Estados Unidos aprovou o design de uma moeda de ouro comemorativa que traz a imagem do presidente Donald Trump. A peça será lançada em celebração aos 250 anos da independência do país.
A decisão foi confirmada pelo Tesouro norte-americano após votação favorável da Comissão de Belas-Artes, responsável por avaliar aspectos visuais de projetos oficiais. Os integrantes do grupo foram indicados pelo próprio presidente.
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O modelo aprovado apresenta, em um dos lados, Trump em pé, com os punhos cerrados apoiados sobre uma mesa. No verso, a moeda exibe uma águia, símbolo tradicional dos Estados Unidos.
Ainda não há definição sobre o preço da peça, mas moedas comemorativas semelhantes costumam ser vendidas por valores superiores a mil dólares, voltadas principalmente a colecionadores.
A escolha da imagem do presidente, no entanto, gerou debate. Em fevereiro, o Citizens Coinage Advisory Committee (CCAC), órgão consultivo que também analisa projetos de moedas, havia se recusado a discutir a proposta. Na ocasião, um dos membros argumentou que a presença de líderes em exercício em moedas é mais comum em países com regimes monárquicos ou autoritários.
Apesar das críticas, a aprovação pela Comissão de Belas-Artes representa um avanço importante para a emissão da moeda, que integra as comemorações oficiais do marco histórico dos Estados Unidos.