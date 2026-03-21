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POLÊMICA INTERNACION

EUA aprovam moeda com imagem de Trump e decisão gera polêmica

Por Redação JP1 |
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A decisão foi confirmada pelo Tesouro norte-americano após votação favorável da Comissão de Belas-Artes, responsável por avaliar aspectos visuais de projetos oficiais. Os integrantes do grupo foram in
A decisão foi confirmada pelo Tesouro norte-americano após votação favorável da Comissão de Belas-Artes, responsável por avaliar aspectos visuais de projetos oficiais. Os integrantes do grupo foram in

EUA aprovam moeda comemorativa com imagem de Trump para os 250 anos do país

Uma comissão federal dos Estados Unidos aprovou o design de uma moeda de ouro comemorativa que traz a imagem do presidente Donald Trump. A peça será lançada em celebração aos 250 anos da independência do país.

A decisão foi confirmada pelo Tesouro norte-americano após votação favorável da Comissão de Belas-Artes, responsável por avaliar aspectos visuais de projetos oficiais. Os integrantes do grupo foram indicados pelo próprio presidente.

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O modelo aprovado apresenta, em um dos lados, Trump em pé, com os punhos cerrados apoiados sobre uma mesa. No verso, a moeda exibe uma águia, símbolo tradicional dos Estados Unidos.

Ainda não há definição sobre o preço da peça, mas moedas comemorativas semelhantes costumam ser vendidas por valores superiores a mil dólares, voltadas principalmente a colecionadores.

A escolha da imagem do presidente, no entanto, gerou debate. Em fevereiro, o Citizens Coinage Advisory Committee (CCAC), órgão consultivo que também analisa projetos de moedas, havia se recusado a discutir a proposta. Na ocasião, um dos membros argumentou que a presença de líderes em exercício em moedas é mais comum em países com regimes monárquicos ou autoritários.

Apesar das críticas, a aprovação pela Comissão de Belas-Artes representa um avanço importante para a emissão da moeda, que integra as comemorações oficiais do marco histórico dos Estados Unidos.

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