Uma prática curiosa ganhou força nas redes sociais: pessoas fazendo pedidos de dinheiro diretamente para gatos. O comportamento, que se espalhou principalmente em vídeos curtos, mistura humor, crença e simbolismo — e levanta dúvidas sobre suas origens e significados.
Apesar do tom descontraído da trend, a relação entre felinos e prosperidade não surgiu agora. Em diferentes períodos históricos, os gatos foram associados a proteção, intuição e até à manutenção de riquezas.
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De símbolo antigo a fenômeno digital
A popularidade recente pode parecer novidade, mas a ideia de que gatos atraem boa sorte atravessa culturas. No Egito Antigo, por exemplo, os felinos estavam ligados à proteção de alimentos — o que, na prática, significava preservar riqueza e estabilidade. Já em tradições asiáticas, representações de gatos são usadas até hoje como amuletos para atrair clientes e oportunidades financeiras.
Esses significados foram reinterpretados ao longo do tempo e hoje aparecem de forma mais leve e acessível nas redes sociais, muitas vezes sem ligação direta com rituais tradicionais.
Ritual, intenção e simbolismo
Embora a trend seja feita de maneira informal, práticas espiritualistas costumam tratar esse tipo de pedido como parte de um ritual mais estruturado. A lógica não envolve o animal em si como agente direto, mas sim o simbolismo que ele carrega.
Em versões mais tradicionais, o processo inclui etapas como limpeza energética do ambiente, criação de uma sensação de proteção, uso de elementos simbólicos — como imagens de gatos — e a manifestação clara de intenções ligadas à prosperidade. Cores e objetos também podem ser incorporados para reforçar o significado do ritual.
A fase da lua, especialmente a crescente, é frequentemente associada a esse tipo de prática por representar expansão e crescimento.
Entre crença e responsabilidade
Mesmo com o crescimento da trend, especialistas e defensores da causa animal alertam para um ponto importante: o respeito aos gatos. Ao longo da história, esses animais já foram alvo de perseguições por conta de crenças associadas à magia, o que reforça a necessidade de separar simbolismo de comportamento real.
No Brasil, a legislação prevê punições para maus-tratos, destacando a importância de proteger os animais independentemente de crenças culturais ou espirituais.
Afinal, dá resultado?
A ideia de “pedir dinheiro” a gatos não deve ser interpretada de forma literal. Dentro das tradições esotéricas, o foco está na intenção, na energia simbólica e na conexão com elementos que representem proteção e abertura de caminhos.
Na prática, a simpatia funciona mais como um ritual de foco mental e espiritual do que como uma promessa direta de retorno financeiro. Ainda assim, o fenômeno mostra como antigas crenças continuam sendo reinventadas — agora impulsionadas pelo alcance das redes sociais.