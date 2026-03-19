Apesar do tom descontraído da trend, a relação entre felinos e prosperidade não surgiu agora. Em diferentes períodos históricos, os gatos foram associados a proteção, intuição e até à manutenção de riquezas.

Uma prática curiosa ganhou força nas redes sociais: pessoas fazendo pedidos de dinheiro diretamente para gatos. O comportamento, que se espalhou principalmente em vídeos curtos, mistura humor, crença e simbolismo — e levanta dúvidas sobre suas origens e significados.

A popularidade recente pode parecer novidade, mas a ideia de que gatos atraem boa sorte atravessa culturas. No Egito Antigo, por exemplo, os felinos estavam ligados à proteção de alimentos — o que, na prática, significava preservar riqueza e estabilidade. Já em tradições asiáticas, representações de gatos são usadas até hoje como amuletos para atrair clientes e oportunidades financeiras.

Esses significados foram reinterpretados ao longo do tempo e hoje aparecem de forma mais leve e acessível nas redes sociais, muitas vezes sem ligação direta com rituais tradicionais.

Ritual, intenção e simbolismo

Embora a trend seja feita de maneira informal, práticas espiritualistas costumam tratar esse tipo de pedido como parte de um ritual mais estruturado. A lógica não envolve o animal em si como agente direto, mas sim o simbolismo que ele carrega.