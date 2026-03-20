Moradores da Rua Nestor Tedesco, no bairro Jardim Planalto, procuraram a redação do JP para relatar as condições da Praça Francisca Lemes Trevisani.

De acordo com os relatos, o mato tem avançado sobre áreas da praça, atingindo bancos, brinquedos e outros espaços de uso coletivo. A situação tem dificultado a permanência de moradores no local e o uso dos equipamentos disponíveis.

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