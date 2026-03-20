Moradores da Rua Nestor Tedesco, no bairro Jardim Planalto, procuraram a redação do JP para relatar as condições da Praça Francisca Lemes Trevisani.
De acordo com os relatos, o mato tem avançado sobre áreas da praça, atingindo bancos, brinquedos e outros espaços de uso coletivo. A situação tem dificultado a permanência de moradores no local e o uso dos equipamentos disponíveis.
Saiba mais:
Moradores informam que o crescimento da vegetação tem impedido a circulação em alguns pontos, além de limitar o acesso a áreas destinadas ao lazer. Segundo eles, a praça tem sido utilizada com menor frequência devido às condições atuais.
Os relatos indicam que o problema persiste há algum tempo, sem a realização de serviços de manutenção. Os moradores afirmam que aguardam providências para a limpeza e conservação do espaço.
Ainda de acordo com os moradores, a situação impacta nas atividades de convivência e o uso da praça por famílias e crianças. Eles relatam que o local já foi utilizado com maior frequência, mas atualmente apresenta restrições de uso.
Os moradores também informam que a falta de manutenção tem afetado a rotina da comunidade, reduzindo a utilização do espaço público. Eles solicitam a realização de intervenções para restabelecer as condições de uso da praça.
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O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal irá ao local para avaliar a situação e programar os serviços".