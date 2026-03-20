Moradores da Rua Maria Cecília Mattos de Moraes, localizada no bairro Jaraguá, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da via.

De acordo com os relatos, dois buracos se formaram na rua, o que tem prejudicado o fluxo de veículos. Motoristas informam dificuldades para trafegar pelo local, principalmente nos trechos próximos às áreas afetadas.

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