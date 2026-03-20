Moradores da Rua Maria Cecília Mattos de Moraes, localizada no bairro Jaraguá, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da via.
De acordo com os relatos, dois buracos se formaram na rua, o que tem prejudicado o fluxo de veículos. Motoristas informam dificuldades para trafegar pelo local, principalmente nos trechos próximos às áreas afetadas.
Saiba mais:
Moradores afirmam que a situação tem causado transtornos no deslocamento diário, incluindo o acesso a residências e a circulação de serviços. Eles relatam que veículos precisam reduzir a velocidade ao passar pela via ou utilizar rotas alternativas para evitar os pontos danificados.
Segundo os relatos, o problema surgiu há um tempo e permanece sem solução. Os moradores informam que já buscaram formas de comunicar a situação aos responsáveis, mas aguardam providências para a realização de reparos.
Ainda de acordo com os residentes, a situação também afeta a passagem de veículos de entrega e transporte por aplicativo, o que impacta a rotina local. Eles pedem atenção ao caso e a adoção de medidas para a recuperação da via.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal irá ao local para avaliar a situação e programar os serviços".