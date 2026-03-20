Nos registros, é possível observar o momento em que parte da estrutura cede. Em um dos vídeos, uma ocupante de motocicleta é arremessada junto com o veículo no instante da queda.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram novos ângulos do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, que conecta os municípios de Aguiarnópolis e Estreito.

O desabamento ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024, pouco antes das 15h. De acordo com as informações, o vão central da ponte colapsou, provocando a queda de trechos da estrutura e levando veículos que transitavam pelo local para o leito do Rio Tocantins.

Equipes de resgate foram acionadas após o acidente para realizar buscas na área atingida. As operações envolveram o uso de embarcações e apoio de órgãos de segurança.

O caso resultou em 14 mortes, três pessoas permanecem desaparecidas e uma ficou ferida. As circunstâncias do desabamento seguem sob apuração.