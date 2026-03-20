O Brasil aparece entre os países mais felizes do mundo, ocupando a 7ª posição em um levantamento internacional que avaliou a percepção de bem-estar em 29 nações. O resultado coloca o país à frente de potências econômicas e reforça uma tendência de otimismo entre os brasileiros.
Segundo o estudo, 80% dos entrevistados no país se consideram felizes ou muito felizes, índice acima da média global, que ficou em 74%. O dado reflete uma visão positiva da vida mesmo diante de desafios econômicos e sociais.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Idoso é brutalmente morto dentro de casa em Piracicaba
- Saidinha de Páscoa em Piracicaba: 4 dicas de segurança
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O que faz o brasileiro mais feliz
Entre os fatores que mais impactam a felicidade no Brasil, o destaque vai para os vínculos afetivos. Sentir-se amado lidera a lista, seguido pela saúde física e mental, relações familiares e a sensação de ter controle sobre a própria vida.
Outro ponto relevante é o propósito. Ter um sentido claro para a vida aparece como um dos pilares que sustentam o bem-estar, indicando que felicidade vai além de questões materiais.
Ranking global e cenário internacional
O levantamento mostra que países da Ásia e da América Latina dominam as primeiras posições. Indonésia lidera o ranking, seguida por Países Baixos, México e Colômbia. O Brasil aparece logo depois de nações como Malásia e Tailândia.
Na outra ponta, países como Hungria, Coreia do Sul e Turquia registram os menores níveis de felicidade entre os entrevistados.
De forma geral, o estudo aponta uma melhora na percepção global de felicidade, com avanço em 25 dos 29 países analisados.
Idade, renda e o impacto na felicidade
A pesquisa também revela que a felicidade não é constante ao longo da vida. Os índices tendem a cair na meia-idade, especialmente por volta dos 50 anos, e voltam a subir na terceira idade, alcançando níveis mais altos após os 70.
No Brasil, pessoas entre 50 e 74 anos apresentam os maiores níveis de satisfação. Já a renda também exerce influência direta: indivíduos com maior poder aquisitivo demonstram índices mais altos de felicidade em comparação com aqueles de menor renda.
O estudo foi realizado entre o fim de 2025 e o início de 2026, com mais de 23 mil adultos entrevistados ao redor do mundo.
Lista completa dos países mais felizes
- Indonésia (86%)
- Países Baixos (84%)
- México (83%)
- Colômbia (83%)
- Malásia (81%)
- Tailândia (81%)
- Brasil (80%)
- Austrália (78%)
- Espanha (77%)
- Bélgica (77%)
- Irlanda (77%)
- Chile (75%)
- África do Sul (75%)
- França (74%)
- Suécia (74%)
- Polônia (74%)
- Peru (74%)
- Canadá (74%)
- Singapura (73%)
- Estados Unidos (73%)
- Alemanha (72%)
- Índia (72%)
- Grã-Bretanha (72%)
- Argentina (72%)
- Itália (70%)
- Japão (63%)
- Turquia (59%)
- Coreia do Sul (57%)
- Hungria (54%)