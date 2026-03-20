20 de março de 2026
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Brasil entra no top 10 da felicidade global; VOCÊ CONCORDA?

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Sentir-se amado e ter saúde são os principais fatores que impulsionam a felicidade dos brasileiros.
Sentir-se amado e ter saúde são os principais fatores que impulsionam a felicidade dos brasileiros.

O Brasil aparece entre os países mais felizes do mundo, ocupando a 7ª posição em um levantamento internacional que avaliou a percepção de bem-estar em 29 nações. O resultado coloca o país à frente de potências econômicas e reforça uma tendência de otimismo entre os brasileiros.

Segundo o estudo, 80% dos entrevistados no país se consideram felizes ou muito felizes, índice acima da média global, que ficou em 74%. O dado reflete uma visão positiva da vida mesmo diante de desafios econômicos e sociais.

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O que faz o brasileiro mais feliz

Entre os fatores que mais impactam a felicidade no Brasil, o destaque vai para os vínculos afetivos. Sentir-se amado lidera a lista, seguido pela saúde física e mental, relações familiares e a sensação de ter controle sobre a própria vida.

Outro ponto relevante é o propósito. Ter um sentido claro para a vida aparece como um dos pilares que sustentam o bem-estar, indicando que felicidade vai além de questões materiais.

Ranking global e cenário internacional

O levantamento mostra que países da Ásia e da América Latina dominam as primeiras posições. Indonésia lidera o ranking, seguida por Países Baixos, México e Colômbia. O Brasil aparece logo depois de nações como Malásia e Tailândia.

Na outra ponta, países como Hungria, Coreia do Sul e Turquia registram os menores níveis de felicidade entre os entrevistados.

De forma geral, o estudo aponta uma melhora na percepção global de felicidade, com avanço em 25 dos 29 países analisados.

Idade, renda e o impacto na felicidade

A pesquisa também revela que a felicidade não é constante ao longo da vida. Os índices tendem a cair na meia-idade, especialmente por volta dos 50 anos, e voltam a subir na terceira idade, alcançando níveis mais altos após os 70.

No Brasil, pessoas entre 50 e 74 anos apresentam os maiores níveis de satisfação. Já a renda também exerce influência direta: indivíduos com maior poder aquisitivo demonstram índices mais altos de felicidade em comparação com aqueles de menor renda.

O estudo foi realizado entre o fim de 2025 e o início de 2026, com mais de 23 mil adultos entrevistados ao redor do mundo.

Lista completa dos países mais felizes

  1. Indonésia (86%)
  2. Países Baixos (84%)
  3. México (83%)
  4. Colômbia (83%)
  5. Malásia (81%)
  6. Tailândia (81%)
  7. Brasil (80%)
  8. Austrália (78%)
  9. Espanha (77%)
  10. Bélgica (77%)
  11. Irlanda (77%)
  12. Chile (75%)
  13. África do Sul (75%)
  14. França (74%)
  15. Suécia (74%)
  16. Polônia (74%)
  17. Peru (74%)
  18. Canadá (74%)
  19. Singapura (73%)
  20. Estados Unidos (73%)
  21. Alemanha (72%)
  22. Índia (72%)
  23. Grã-Bretanha (72%)
  24. Argentina (72%)
  25. Itália (70%)
  26. Japão (63%)
  27. Turquia (59%)
  28. Coreia do Sul (57%)
  29. Hungria (54%)

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