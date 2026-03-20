Segundo o estudo, 80% dos entrevistados no país se consideram felizes ou muito felizes, índice acima da média global, que ficou em 74%. O dado reflete uma visão positiva da vida mesmo diante de desafios econômicos e sociais.

O Brasil aparece entre os países mais felizes do mundo, ocupando a 7ª posição em um levantamento internacional que avaliou a percepção de bem-estar em 29 nações. O resultado coloca o país à frente de potências econômicas e reforça uma tendência de otimismo entre os brasileiros.

Entre os fatores que mais impactam a felicidade no Brasil, o destaque vai para os vínculos afetivos. Sentir-se amado lidera a lista, seguido pela saúde física e mental, relações familiares e a sensação de ter controle sobre a própria vida.

Outro ponto relevante é o propósito. Ter um sentido claro para a vida aparece como um dos pilares que sustentam o bem-estar, indicando que felicidade vai além de questões materiais.

Ranking global e cenário internacional

O levantamento mostra que países da Ásia e da América Latina dominam as primeiras posições. Indonésia lidera o ranking, seguida por Países Baixos, México e Colômbia. O Brasil aparece logo depois de nações como Malásia e Tailândia.