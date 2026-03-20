Entre uma corrida aceita e outra cancelada, motoristas de aplicativo convivem com uma contradição diária: o celular é indispensável para trabalhar, mas o uso ao volante pode render multa pesada. É nesse cenário que surge um projeto de lei na Câmara dos Deputados propondo uma flexibilização nas regras.

De autoria do deputado federal André Fernandes (PL-CE), o texto sugere uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para permitir toques rápidos no celular por motoristas profissionais, desde que o aparelho esteja fixado em suporte no veículo.

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O que a proposta realmente permite