A proposta de criação de uma taxa mínima para entregas por aplicativos segue enfrentando forte resistência no Brasil. Dados de um levantamento recente indicam que a medida, ainda em debate no âmbito da regulamentação do setor, é rejeitada por 71% da população, evidenciando um cenário de preocupação com os possíveis efeitos no custo de vida.

A discussão envolve a definição de um valor mínimo por entrega, estimado em R$ 10, além de um adicional por quilômetro percorrido em trajetos mais longos. Embora a iniciativa esteja relacionada à tentativa de garantir melhores condições de remuneração aos trabalhadores de aplicativos, o impacto direto no consumidor tem sido o principal ponto de crítica.

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Percepção de aumento nos preços