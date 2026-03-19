A proposta de criação de uma taxa mínima para entregas por aplicativos segue enfrentando forte resistência no Brasil. Dados de um levantamento recente indicam que a medida, ainda em debate no âmbito da regulamentação do setor, é rejeitada por 71% da população, evidenciando um cenário de preocupação com os possíveis efeitos no custo de vida.
A discussão envolve a definição de um valor mínimo por entrega, estimado em R$ 10, além de um adicional por quilômetro percorrido em trajetos mais longos. Embora a iniciativa esteja relacionada à tentativa de garantir melhores condições de remuneração aos trabalhadores de aplicativos, o impacto direto no consumidor tem sido o principal ponto de crítica.
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Percepção de aumento nos preços
A possibilidade de encarecimento dos pedidos é o fator que mais pesa na avaliação dos brasileiros. Segundo o estudo, 78% acreditam que a adoção de uma taxa mínima deve resultar em preços mais altos nas plataformas de delivery.
A lógica, na visão dos entrevistados, é que os custos adicionais tendem a ser repassados ao consumidor final, afetando principalmente itens de consumo cotidiano, como refeições solicitadas por aplicativos.
Efeito mais forte entre os mais pobres
O impacto social da medida também aparece como preocupação relevante. Para 86% dos participantes, a população de menor renda deve ser a mais prejudicada, já que o aumento nos valores pode limitar o acesso a serviços que se tornaram comuns na rotina urbana.
Esse cenário levanta questionamentos sobre o equilíbrio entre a valorização dos profissionais do setor e a manutenção da acessibilidade para os usuários.
Resistência ao pagamento de valores maiores
Quando questionados sobre a possibilidade de arcar com custos mais elevados, a maioria dos brasileiros demonstra resistência. Cerca de 71% afirmam que não estariam dispostos a pagar mais pelas entregas, enquanto uma parcela menor se mostra aberta a essa mudança.
O dado reforça o desafio de implementação da medida, já que a aceitação do público é um fator determinante para o funcionamento do modelo.
Debate amplo e já conhecido
A pesquisa também revela que o tema já alcançou grande parte da população. A maioria dos entrevistados afirma estar ciente das discussões sobre a regulamentação dos aplicativos, e muitos já tiveram contato com a proposta de criação da taxa mínima.
O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de março, com 1.031 pessoas de 16 anos ou mais, entrevistadas presencialmente em diferentes regiões do país. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.