A intervenção ocorre após o registro de solapamento no pavimento na sexta-feira (13), quando foi aberta uma cratera no local.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, executa obra de recuperação estrutural na avenida Armando de Salles Oliveira, em Piracicaba. O trecho fica próximo ao Terminal Rodoviário e ao cruzamento com a rua Riachuelo.

Após a ocorrência, foram iniciados serviços de escavação para avaliação das condições da galeria por onde passa o Córrego Itapeva, canalizado sob a via. Durante os trabalhos, equipes técnicas identificaram o rompimento da estrutura da canalização. A estrutura existente no local é composta por alvenaria de tijolos.

Como medida técnica, será executado cimbramento em concreto no ponto afetado, com substituição da estrutura anterior. Após a recomposição da canalização, serão realizados o reaterro da área e a recuperação do pavimento.

Durante a execução dos serviços, uma faixa da avenida permanece interditada para o tráfego de veículos.