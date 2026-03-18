18 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
IMPASSE NO IMPOSTO

Governadores dizem não a Lula e não baixam ICMS de combustíveis

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Segundo os governos estaduais, os cortes acabaram sendo absorvidos ao longo da cadeia de distribuição
Segundo os governos estaduais, os cortes acabaram sendo absorvidos ao longo da cadeia de distribuição

Em meio à possibilidade de paralisação de caminhoneiros, governadores decidiram não reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis neste momento.

A decisão foi anunciada após reunião entre representantes dos estados. De forma unânime, os gestores afirmaram que reduções anteriores do imposto não resultaram em queda de preços ao consumidor final. Segundo os governos estaduais, os cortes acabaram sendo absorvidos ao longo da cadeia de distribuição.

Saiba mais:

Os governadores apontam que o preço dos combustíveis está relacionado à política adotada pela Petrobras e às variações do mercado internacional. Entre os fatores citados está a oscilação do petróleo influenciada por conflitos no cenário externo, incluindo a guerra no Irã.

De acordo com os estados, a redução do ICMS neste momento teria impacto direto na arrecadação pública. A avaliação é que a medida poderia gerar perda de receita sem garantia de redução nos valores cobrados nos postos.

Os governos estaduais defendem que o debate sobre os preços dos combustíveis deve considerar fatores além da tributação, incluindo a formação de preços e as condições do mercado internacional.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários