A bebida recebeu o nome de Heineken 0.0 Ultimate e dá continuidade à Heineken 0.0, lançada em 2019 e atualmente vendida em mais de 100 países.

A Heineken anunciou o lançamento de uma nova cerveja sem álcool, sem açúcar e sem calorias. O produto foi apresentado como uma ampliação da linha sem álcool da empresa.

De acordo com a empresa, a proposta é oferecer uma alternativa para consumidores que buscam reduzir o consumo de álcool e outros componentes, mantendo a experiência associada à cerveja.

O lançamento inicial será realizado nos Estados Unidos e na Polônia. A companhia também prevê testes em outros mercados, incluindo a Holanda.

A novidade chega em um momento de mudanças no setor de bebidas. As cervejas sem álcool têm registrado aumento na procura, especialmente entre consumidores mais jovens que buscam opções para consumo em situações sociais sem ingestão de álcool.