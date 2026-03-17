Hoje, a gasolina vendida no país tem 30% de etanol (E30). A proposta de aumento faz parte da Lei do Combustível do Futuro, que prevê ampliar o uso de fontes renováveis e reduzir emissões no setor de transportes.

O Brasil começou a discutir a possibilidade de aumentar para até 35% a quantidade de etanol anidro misturada à gasolina, medida conhecida como E35. O tema foi debatido em um evento recente da consultoria Datagro, que reuniu representantes do governo, da indústria automotiva e especialistas para analisar os possíveis impactos da mudança.

Segundo Marlon Arraes, diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, a mudança ainda precisa passar por testes e etapas regulatórias antes de qualquer decisão. Ele explicou que a proposta deve ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e depende da comprovação de que é viável do ponto de vista técnico.

Para isso, será criado um plano de estudos com testes em laboratório e também em condições reais de uso. A ideia é avaliar como a nova mistura pode afetar carros e motocicletas. Parte desses estudos deve contar com apoio de programas de pesquisa e da própria indústria.

Esse tipo de avaliação já foi feito anteriormente, quando a mistura de etanol na gasolina foi ajustada para níveis como o E27. Agora, os testes devem analisar índices acima dos 30%.