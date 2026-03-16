O desenvolvimento do novo uniforme reserva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 envolveu uma série de testes e propostas visuais. Durante o processo criativo, designers analisaram diferentes combinações de cores, estampas e conceitos estéticos antes de chegar ao modelo final apresentado recentemente.
Entre as possibilidades avaliadas, um protótipo com tonalidade vermelha chegou a ser produzido. A peça fazia parte das experimentações iniciais e foi discutida internamente, embora fosse diferente das imagens que circularam na internet quando o assunto ganhou repercussão entre torcedores.
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Mudança de comando levou ao veto
Apesar de ter avançado nas etapas de criação, o uniforme vermelho acabou descartado antes de chegar à fase final de produção. A decisão ocorreu após mudanças na direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Com a troca de gestão na entidade, o novo comando solicitou à fornecedora de material esportivo que o projeto fosse interrompido. A empresa responsável aceitou a determinação e retomou o desenvolvimento de novas propostas para o uniforme alternativo da equipe.
Versão final aposta em novo conceito visual
Depois da revisão do projeto, a opção escolhida para o uniforme reserva passou a ser uma combinação de azul e preto. O design foi criado pela Jordan Brand, divisão da Nike inspirada na cultura esportiva associada ao ex-jogador de basquete Michael Jordan.
A proposta estética busca apresentar uma identidade visual mais ousada e contemporânea, com referências à fauna brasileira e ao conceito de força e velocidade presente em diversos animais do país.
Polêmica começou com vazamento
A discussão sobre uma possível camisa vermelha da Seleção começou cerca de um ano atrás, quando um site especializado em uniformes esportivos divulgou imagens que supostamente mostrariam o novo modelo do time nacional.
A repercussão foi imediata e gerou forte debate entre torcedores, principalmente pelo fato de o vermelho não estar presente na bandeira do Brasil nem no escudo da CBF. Na época, a entidade afirmou que as imagens não eram oficiais e que os uniformes ainda estavam em fase de desenvolvimento.
Seleção se prepara para amistosos
Enquanto o novo uniforme já está disponível nas lojas, a Seleção Brasileira segue concentrada na preparação para os próximos compromissos internacionais.
Entre os jogos programados estão amistosos contra França e Croácia ainda neste mês, além de um confronto diante do Panamá no final de maio, que integra o calendário de preparação da equipe para os próximos desafios do ciclo da Copa do Mundo.