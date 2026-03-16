Entre as possibilidades avaliadas, um protótipo com tonalidade vermelha chegou a ser produzido. A peça fazia parte das experimentações iniciais e foi discutida internamente, embora fosse diferente das imagens que circularam na internet quando o assunto ganhou repercussão entre torcedores.

O desenvolvimento do novo uniforme reserva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 envolveu uma série de testes e propostas visuais. Durante o processo criativo, designers analisaram diferentes combinações de cores, estampas e conceitos estéticos antes de chegar ao modelo final apresentado recentemente.

Apesar de ter avançado nas etapas de criação, o uniforme vermelho acabou descartado antes de chegar à fase final de produção. A decisão ocorreu após mudanças na direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a troca de gestão na entidade, o novo comando solicitou à fornecedora de material esportivo que o projeto fosse interrompido. A empresa responsável aceitou a determinação e retomou o desenvolvimento de novas propostas para o uniforme alternativo da equipe.

Versão final aposta em novo conceito visual

Depois da revisão do projeto, a opção escolhida para o uniforme reserva passou a ser uma combinação de azul e preto. O design foi criado pela Jordan Brand, divisão da Nike inspirada na cultura esportiva associada ao ex-jogador de basquete Michael Jordan.