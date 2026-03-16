17 de março de 2026
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POLÊMICA

VEJA por que a camisa vermelha da Seleção foi descartada

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Após mudança no comando da CBF, um projeto de camisa vermelha da Seleção foi abandonado antes da produção oficial.
Após mudança no comando da CBF, um projeto de camisa vermelha da Seleção foi abandonado antes da produção oficial.

O desenvolvimento do novo uniforme reserva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 envolveu uma série de testes e propostas visuais. Durante o processo criativo, designers analisaram diferentes combinações de cores, estampas e conceitos estéticos antes de chegar ao modelo final apresentado recentemente.

Entre as possibilidades avaliadas, um protótipo com tonalidade vermelha chegou a ser produzido. A peça fazia parte das experimentações iniciais e foi discutida internamente, embora fosse diferente das imagens que circularam na internet quando o assunto ganhou repercussão entre torcedores.

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Mudança de comando levou ao veto

Apesar de ter avançado nas etapas de criação, o uniforme vermelho acabou descartado antes de chegar à fase final de produção. A decisão ocorreu após mudanças na direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a troca de gestão na entidade, o novo comando solicitou à fornecedora de material esportivo que o projeto fosse interrompido. A empresa responsável aceitou a determinação e retomou o desenvolvimento de novas propostas para o uniforme alternativo da equipe.

Versão final aposta em novo conceito visual

Depois da revisão do projeto, a opção escolhida para o uniforme reserva passou a ser uma combinação de azul e preto. O design foi criado pela Jordan Brand, divisão da Nike inspirada na cultura esportiva associada ao ex-jogador de basquete Michael Jordan.

A proposta estética busca apresentar uma identidade visual mais ousada e contemporânea, com referências à fauna brasileira e ao conceito de força e velocidade presente em diversos animais do país.

Polêmica começou com vazamento

A discussão sobre uma possível camisa vermelha da Seleção começou cerca de um ano atrás, quando um site especializado em uniformes esportivos divulgou imagens que supostamente mostrariam o novo modelo do time nacional.

A repercussão foi imediata e gerou forte debate entre torcedores, principalmente pelo fato de o vermelho não estar presente na bandeira do Brasil nem no escudo da CBF. Na época, a entidade afirmou que as imagens não eram oficiais e que os uniformes ainda estavam em fase de desenvolvimento.

Seleção se prepara para amistosos

Enquanto o novo uniforme já está disponível nas lojas, a Seleção Brasileira segue concentrada na preparação para os próximos compromissos internacionais.

Entre os jogos programados estão amistosos contra França e Croácia ainda neste mês, além de um confronto diante do Panamá no final de maio, que integra o calendário de preparação da equipe para os próximos desafios do ciclo da Copa do Mundo.

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