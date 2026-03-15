Casos extremos registrados em guerras, acidentes e situações de confinamento levantam uma pergunta intrigante: até onde o corpo humano consegue resistir quando falta comida e água? Embora não existam experimentos científicos diretos sobre esse limite — já que seria antiético submeter pessoas a tais condições — estudos observacionais e relatos de sobrevivência ajudam a estimar até onde o organismo consegue suportar.
Em geral, especialistas apontam que a ausência de água representa o risco mais imediato. Já a falta de alimento pode ser tolerada por um período muito maior, dependendo de diversos fatores físicos e ambientais.
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O risco mais imediato: ficar sem água
A hidratação é essencial para praticamente todas as funções do organismo. Sem ingestão de líquidos, o corpo perde rapidamente a capacidade de manter processos vitais como circulação, regulação de temperatura e funcionamento dos órgãos.
Estima-se que a maioria das pessoas sobreviva apenas entre dois e quatro dias sem beber água. Depois de poucas horas sem hidratação, já podem surgir sintomas típicos de desidratação, como sede intensa, tontura, pele ressecada, confusão mental e aumento da frequência cardíaca.
Em situações prolongadas, a desidratação severa pode levar à falência de órgãos importantes, como o fígado e os rins.
Um experimento histórico realizado em 1944 ilustra esse limite. Dois cientistas decidiram interromper a ingestão de água enquanto consumiam uma dieta seca com nutrientes. Um deles conseguiu permanecer três dias sem beber, enquanto o outro resistiu por quatro dias, momento em que o teste precisou ser encerrado devido aos riscos à saúde.
O organismo pode resistir mais tempo sem comida
A falta de alimentação, embora grave, tende a ter efeitos mais graduais. O corpo possui reservas de energia que podem ser utilizadas quando não há ingestão de alimentos.
Inicialmente, o organismo consome glicose disponível no sangue e no fígado. Em seguida, passa a usar estoques de gordura corporal como combustível, em um processo chamado cetose. Somente em fases mais avançadas começa a consumir massa muscular.
Pesquisas envolvendo greves de fome e jejuns prolongados indicam que pessoas com acesso à água podem permanecer várias semanas sem comer. Há registros de indivíduos que interromperam greves após 28, 36 e até 38 dias sem alimentação. Em casos mais extremos, mortes foram registradas entre 45 e 61 dias de jejum.
Fatores que influenciam a sobrevivência
O tempo que uma pessoa consegue resistir sem comida varia de acordo com diferentes características individuais e ambientais. Entre os fatores que mais influenciam estão:
- composição corporal e quantidade de gordura;
- sexo biológico;
- estado geral de saúde;
- temperatura e condições do ambiente;
- nível de atividade física.
Pessoas com maior percentual de gordura corporal tendem a suportar períodos mais longos de escassez alimentar, pois possuem reservas energéticas maiores.
Estudos também indicam que mulheres podem resistir à fome por mais tempo do que homens, possivelmente porque o organismo feminino utiliza gordura corporal de forma mais eficiente como fonte de energia durante períodos prolongados de jejum.
Quando o corpo entra em estado crítico
Especialistas apontam que os efeitos mais graves da fome surgem quando a pessoa perde cerca de 18% do peso corporal ou atinge um índice de massa corporal (IMC) inferior a 16,5, considerado estado de magreza extrema.
Nesse estágio, o organismo começa a comprometer funções vitais, aumentando drasticamente o risco de falência de órgãos e morte.
Entre os relatos mais impressionantes registrados está o de Andreas Mihavecz, um jovem austríaco de 18 anos que foi preso em 1979 e acabou esquecido em uma cela no porão de uma delegacia.
Ele permaneceu 18 dias sem comida nem água antes de ser encontrado com sinais vitais extremamente debilitados. Apesar da gravidade da situação, Mihavecz conseguiu se recuperar após receber atendimento médico.
O episódio se tornou um dos casos mais citados quando o tema é resistência extrema do organismo humano.
O limite do corpo humano
Mesmo com alguns relatos surpreendentes, especialistas alertam que cada organismo reage de forma diferente em situações de privação extrema. O acesso à água continua sendo o fator mais determinante para a sobrevivência.
Em cenários de desastre, conflitos ou isolamento, manter-se hidratado pode ser decisivo para preservar funções vitais e aumentar as chances de sobrevivência.