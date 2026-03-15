Casos extremos registrados em guerras, acidentes e situações de confinamento levantam uma pergunta intrigante: até onde o corpo humano consegue resistir quando falta comida e água? Embora não existam experimentos científicos diretos sobre esse limite — já que seria antiético submeter pessoas a tais condições — estudos observacionais e relatos de sobrevivência ajudam a estimar até onde o organismo consegue suportar.

Em geral, especialistas apontam que a ausência de água representa o risco mais imediato. Já a falta de alimento pode ser tolerada por um período muito maior, dependendo de diversos fatores físicos e ambientais.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O risco mais imediato: ficar sem água