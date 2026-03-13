15 de março de 2026
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ALÍVIO PARA O BOLSO

IPVA pode acabar para carros com mais de 10 anos; ENTENDA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: José Cruz/Agência Brasil

Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados pretende alterar a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no país. O projeto prevê que automóveis com mais de dez anos de fabricação possam ficar livres do pagamento do tributo anual, desde que o proprietário atenda a critérios sociais.

A iniciativa, registrada como Projeto de Lei nº 6466/25, busca reduzir o impacto do imposto no orçamento de famílias que dependem de veículos mais antigos para trabalho e deslocamento diário.

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Quem poderá ter direito ao benefício

A proposta estabelece regras específicas para a concessão da isenção. Entre os principais critérios estão:

  • o veículo deve ter dez anos ou mais de fabricação;
  • o proprietário precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
  • o benefício será limitado a apenas um veículo por família, exceto em casos envolvendo pessoas com deficiência;
  • empresas e outras pessoas jurídicas não poderão solicitar o benefício.

A ideia é direcionar o benefício a famílias com menor renda, que frequentemente utilizam veículos mais antigos para garantir mobilidade ou geração de renda.

Impacto financeiro e compensação aos estados

Como o IPVA é um imposto estadual, cada unidade da federação tem autonomia para regulamentar sua cobrança. Para evitar perda significativa de arrecadação, o projeto prevê um sistema de compensação financeira.

Nesse modelo, a União repassaria recursos aos estados e ao Distrito Federal para compensar a renúncia fiscal gerada pela possível isenção.

Portal público com dados do programa

O texto também determina a criação de um portal público mantido pelos estados para divulgar informações sobre a aplicação da política. Entre os dados que deverão ser disponibilizados estão:

  • número de beneficiários por município;
  • estimativa da renúncia fiscal causada pela medida;
  • verificação anual das famílias que permanecem elegíveis ao programa.

A medida busca ampliar a transparência e permitir o acompanhamento da política por órgãos de controle e pela população.

Antes de se tornar lei, o projeto ainda precisa passar por análise em diferentes comissões da Câmara, incluindo Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso aprovado, o texto seguirá para votação no Senado e, posteriormente, para sanção presidencial.

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