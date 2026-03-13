Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados pretende alterar a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no país. O projeto prevê que automóveis com mais de dez anos de fabricação possam ficar livres do pagamento do tributo anual, desde que o proprietário atenda a critérios sociais.

A iniciativa, registrada como Projeto de Lei nº 6466/25, busca reduzir o impacto do imposto no orçamento de famílias que dependem de veículos mais antigos para trabalho e deslocamento diário.

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