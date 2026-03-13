A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) lança o Concilia+, nova solução voltada ao controle, monitoramento e análise de vendas realizadas com cartão de crédito. A ferramenta tem como objetivo auxiliar empresas a acompanhar as transações financeiras, conferir taxas aplicadas e identificar possíveis divergências ou cobranças indevidas nos repasses feitos pelas operadoras.
O lançamento oficial do serviço acontece no dia 23 de março, às 17h, no Inova Acipi, em Piracicaba. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia pela bio do Instagram da Acipi (@acipiracicaba).
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Segundo a entidade, acompanhar as operações com cartões de crédito é uma tarefa que exige atenção constante das empresas, já que envolve a conferência de valores repassados, análise de taxas e verificação detalhada de registros das transações eletrônicas. Nesse contexto, o Concilia+ surge como uma ferramenta para ampliar a segurança e a organização da gestão financeira.
A solução está estruturada em duas frentes de atuação. A primeira é a análise retroativa, que realiza a verificação detalhada de transações já efetuadas com cartões de crédito. Esse processo permite identificar eventuais divergências, cobranças imprevistas ou inconsistências nas taxas aplicadas e nos valores repassados às empresas.
A segunda modalidade é o serviço de fiscalização e controladoria, que oferece monitoramento contínuo das operações. Com isso, os empresários podem acompanhar de forma permanente os valores recebidos e contar com suporte especializado para realizar a conciliação dessas informações.
De acordo com o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a iniciativa busca oferecer mais suporte aos empresários na gestão financeira dos negócios. “A Acipi tem um olhar permanente voltado às demandas do empreendedor. Nosso propósito é conectar para fortalecer, criando ferramentas para que as empresas tenham mais suporte, mais controle e mais segurança em suas operações. Com o Concilia+, o empresário passa a contar com uma forma ágil e confiável de monitorar as transações realizadas com cartões de crédito, trazendo mais tranquilidade para a gestão do negócio”, afirma.
Durante o evento de lançamento também será anunciada uma condição especial para os participantes. Empresários que aderirem ao serviço de análise recorrente no dia do evento receberão 50% de desconto na análise retroativa, benefício exclusivo para quem estiver presente na apresentação.