O lançamento oficial do serviço acontece no dia 23 de março, às 17h, no Inova Acipi, em Piracicaba. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia pela bio do Instagram da Acipi (@acipiracicaba).

A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) lança o Concilia+, nova solução voltada ao controle, monitoramento e análise de vendas realizadas com cartão de crédito. A ferramenta tem como objetivo auxiliar empresas a acompanhar as transações financeiras, conferir taxas aplicadas e identificar possíveis divergências ou cobranças indevidas nos repasses feitos pelas operadoras.

Segundo a entidade, acompanhar as operações com cartões de crédito é uma tarefa que exige atenção constante das empresas, já que envolve a conferência de valores repassados, análise de taxas e verificação detalhada de registros das transações eletrônicas. Nesse contexto, o Concilia+ surge como uma ferramenta para ampliar a segurança e a organização da gestão financeira.

A solução está estruturada em duas frentes de atuação. A primeira é a análise retroativa, que realiza a verificação detalhada de transações já efetuadas com cartões de crédito. Esse processo permite identificar eventuais divergências, cobranças imprevistas ou inconsistências nas taxas aplicadas e nos valores repassados às empresas.

A segunda modalidade é o serviço de fiscalização e controladoria, que oferece monitoramento contínuo das operações. Com isso, os empresários podem acompanhar de forma permanente os valores recebidos e contar com suporte especializado para realizar a conciliação dessas informações.