15 de março de 2026
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SAÚDE

Acordar à noite para urinar pode indicar doenças silenciosas

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Acordar várias vezes para urinar durante a noite pode ser mais do que um incômodo e, em alguns casos, indicar problemas de saúde que precisam de atenção.
Acordar várias vezes para urinar durante a noite pode ser mais do que um incômodo e, em alguns casos, indicar problemas de saúde que precisam de atenção.

Levantar durante a madrugada para ir ao banheiro pode parecer algo comum, mas quando isso acontece repetidamente, o comportamento pode indicar um problema de saúde que merece investigação. O hábito, conhecido na medicina como noctúria, ocorre quando a pessoa precisa interromper o sono para urinar mais de uma vez por noite.

Além de atrapalhar o descanso, o sintoma pode estar associado a diferentes condições clínicas, algumas silenciosas. Identificar a causa é fundamental para preservar a qualidade do sono e evitar complicações de saúde.

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Quando a noctúria passa a ser um sinal de alerta

Durante o sono, o corpo reduz naturalmente a produção de urina, permitindo que a pessoa descanse por várias horas seguidas. Quando esse mecanismo é alterado e a pessoa precisa acordar frequentemente para urinar, pode haver um desequilíbrio no organismo.

De acordo com especialistas em urologia, a situação passa a ser considerada relevante quando ocorre duas ou mais vezes por noite de forma regular. Embora seja mais comum em pessoas com mais de 50 anos, a noctúria pode aparecer em qualquer idade.

As interrupções frequentes do sono afetam diretamente o descanso. Com isso, surgem sintomas como cansaço durante o dia, dificuldade de concentração e irritabilidade.

Estudo aponta relação entre noctúria e risco à saúde

Pesquisas recentes indicam que a condição pode ter impactos além do desconforto noturno. Uma revisão científica publicada em 2025 no World Journal of Men’s Health analisou 33 estudos sobre o tema e identificou uma associação entre noctúria, pior qualidade de sono e maior risco de mortalidade.

Os resultados mostraram que pessoas com o problema têm probabilidade significativamente maior de apresentar sono fragmentado. Em alguns casos, a qualidade do descanso pode ser até três vezes pior quando comparada à de indivíduos que não apresentam o sintoma.

Os pesquisadores destacam que o quadro deve ser encarado como uma questão de saúde pública, já que pode estar relacionado a diferentes doenças e impactar o bem-estar geral.

Doenças que podem causar idas frequentes ao banheiro

Embora o consumo excessivo de líquidos antes de dormir seja uma causa comum, nem sempre a noctúria está ligada apenas aos hábitos noturnos. Diversas condições médicas podem provocar o aumento da produção de urina ou reduzir a capacidade da bexiga de armazená-la.

Entre as causas mais frequentes estão:

  • Diabetes descontrolada, que aumenta a produção de urina devido ao excesso de glicose no sangue;
  • Aumento benigno da próstata, comum em homens mais velhos e capaz de dificultar o fluxo urinário;
  • Apneia do sono, que altera mecanismos hormonais ligados à produção de urina durante a noite;
  • Doenças cardíacas ou problemas circulatórios, que fazem líquidos acumulados nas pernas retornarem à circulação quando a pessoa se deita;
  • Infecções urinárias ou bexiga hiperativa, que provocam urgência frequente para urinar;
  • Uso de medicamentos diuréticos, indicados para pressão alta ou insuficiência cardíaca.

Nas mulheres, alterações hormonais associadas à menopausa também podem contribuir para o aparecimento do problema.

Mudanças simples podem ajudar a reduzir o problema

Algumas medidas de rotina podem diminuir episódios ocasionais de noctúria e melhorar a qualidade do sono. Entre as recomendações mais comuns estão reduzir o consumo de líquidos antes de dormir e evitar bebidas com cafeína ou álcool à noite.

Outras estratégias incluem:

  • esvaziar a bexiga antes de deitar;
  • diminuir o consumo de sal ao longo do dia;
  • praticar atividades físicas regularmente;
  • ajustar, com orientação médica, o horário de medicamentos diuréticos.

Essas mudanças ajudam principalmente quando a causa está ligada ao estilo de vida ou aos hábitos alimentares.

Quando procurar avaliação médica

A investigação médica é recomendada quando as idas ao banheiro acontecem duas ou mais vezes por noite de forma constante. A atenção também deve ser redobrada se o sintoma vier acompanhado de ardência ao urinar, aumento significativo do volume de urina ou inchaço nas pernas ao fim do dia.

Nesses casos, exames clínicos podem identificar a origem do problema e orientar o tratamento adequado. Procurar um urologista ou clínico geral é o primeiro passo para entender o que está por trás das interrupções do sono e evitar que doenças silenciosas avancem sem diagnóstico.

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