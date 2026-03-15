Além de atrapalhar o descanso, o sintoma pode estar associado a diferentes condições clínicas, algumas silenciosas. Identificar a causa é fundamental para preservar a qualidade do sono e evitar complicações de saúde.

Levantar durante a madrugada para ir ao banheiro pode parecer algo comum, mas quando isso acontece repetidamente, o comportamento pode indicar um problema de saúde que merece investigação. O hábito, conhecido na medicina como noctúria, ocorre quando a pessoa precisa interromper o sono para urinar mais de uma vez por noite.

Durante o sono, o corpo reduz naturalmente a produção de urina, permitindo que a pessoa descanse por várias horas seguidas. Quando esse mecanismo é alterado e a pessoa precisa acordar frequentemente para urinar, pode haver um desequilíbrio no organismo.

De acordo com especialistas em urologia, a situação passa a ser considerada relevante quando ocorre duas ou mais vezes por noite de forma regular. Embora seja mais comum em pessoas com mais de 50 anos, a noctúria pode aparecer em qualquer idade.

As interrupções frequentes do sono afetam diretamente o descanso. Com isso, surgem sintomas como cansaço durante o dia, dificuldade de concentração e irritabilidade.

Estudo aponta relação entre noctúria e risco à saúde