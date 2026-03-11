A morte de Claudinea Carvalho dos Santos, de 36 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia SP-127, em Piracicaba, provocou forte comoção entre familiares e pessoas que a admiravam. Conhecida pela alegria e pelo carinho com todos ao seu redor, Claudinea foi lembrada por amigos como uma mulher “iluminada” e sempre pronta para ajudar.

“Ela era uma pessoa maravilhosa, muito feliz com a vida. Sempre estava sorrindo, animando todo mundo. É muito difícil acreditar que se foi assim”, disse uma amiga próxima, nas redes sociais, emocionada ao falar da perda.