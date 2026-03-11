A morte de Claudinea Carvalho dos Santos, de 36 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia SP-127, em Piracicaba, provocou forte comoção entre familiares e pessoas que a admiravam. Conhecida pela alegria e pelo carinho com todos ao seu redor, Claudinea foi lembrada por amigos como uma mulher “iluminada” e sempre pronta para ajudar.
“Ela era uma pessoa maravilhosa, muito feliz com a vida. Sempre estava sorrindo, animando todo mundo. É muito difícil acreditar que se foi assim”, disse uma amiga próxima, nas redes sociais, emocionada ao falar da perda.
O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no km 12 da rodovia Fausto Sanromauro, que liga Piracicaba a Rio Claro. Segundo informações, tudo começou quando um idoso que conduzia um Volkswagen Up perdeu o controle da direção e acabou parando no canteiro central da pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Um guincho da concessionária foi acionado para o atendimento e remoção do veículo. O carro Peugeot, conduzido por Claudinea, rodou na pista e bateu na traseira do guincho.
O impacto foi forte e mobilizou equipes de resgate da concessionária. Claudinea foi retirada do veículo em estado gravíssimo e levada por ambulância ao hospital. Porém, durante o trajeto, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.
A notícia da morte se espalhou rapidamente e gerou uma onda de tristeza nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens e relembraram momentos ao lado dela.
“Claudinea deixou o esposo e um filho, além de familiares e muitos amigos, que agora tentam lidar com a dor da perda repentina.
O velório aconteceu nesta terça-feira (10), na sala 01 do Cemitério Municipal da Vila Rezende, em Piracicaba, onde também ocorreu o sepultamento.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária. A perícia técnica esteve no local e a Polícia Civil do Estado de São Paulo irá investigar as circunstâncias do acidente.
Enquanto isso, entre lágrimas e homenagens, familiares e amigos se despediram da mulher que, segundo todos que a conheciam, deixou como marca principal a alegria de viver e o amor pela família.