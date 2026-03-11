Equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela região do bairro Monte Alegre, nas proximidades do Anel Viário, quando avistaram uma motocicleta sem placa trafegando em alta velocidade pela Rodovia Deputado Laércio Corte. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o condutor ignorou a determinação e acelerou, dando início a uma fuga pelas ruas da cidade.

Uma perseguição policial movimentou a noite desta terça-feira (10) em Piracicaba, e terminou com um suspeito preso e uma motocicleta furtada recuperada pela Polícia Militar.

Diante da situação, diversas viaturas foram mobilizadas e um cerco policial foi montado, com apoio do helicóptero Águia, que auxiliou no acompanhamento da ocorrência. A perseguição terminou na Rua Virgílio da Silva Fagundes, no bairro Santa Terezinha, onde o motociclista foi finalmente interceptado pelas equipes.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a verificação do chassi e constataram que a motocicleta, uma KTM Duke 390, havia sido furtada recentemente.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito relatou que teria sido contratado por um intermediário para transportar a moto da cidade de Limeira até Piracicaba. O destino final seria a região próxima a um posto de combustíveis nas imediações do shopping da cidade, onde ele deveria entregar o veículo a uma pessoa que não conhecia.