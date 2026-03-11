11 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
CORRERIA E PRISÃO

PM prende homem e recupera moto após perseguição em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar
Além da prisão do homem, a moto foi recuperada e apresentada no plantão policial.

 Uma perseguição policial movimentou a noite desta terça-feira (10) em Piracicaba, e terminou com um suspeito preso e uma motocicleta furtada recuperada pela Polícia Militar.

Equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela região do bairro Monte Alegre, nas proximidades do Anel Viário, quando avistaram uma motocicleta sem placa trafegando em alta velocidade pela Rodovia Deputado Laércio Corte. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o condutor ignorou a determinação e acelerou, dando início a uma fuga pelas ruas da cidade.

Diante da situação, diversas viaturas foram mobilizadas e um cerco policial foi montado, com apoio do helicóptero Águia, que auxiliou no acompanhamento da ocorrência. A perseguição terminou na Rua Virgílio da Silva Fagundes, no bairro Santa Terezinha, onde o motociclista foi finalmente interceptado pelas equipes.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a verificação do chassi e constataram que a motocicleta, uma KTM Duke 390, havia sido furtada recentemente.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito relatou que teria sido contratado por um intermediário para transportar a moto da cidade de Limeira até Piracicaba. O destino final seria a região próxima a um posto de combustíveis nas imediações do shopping da cidade, onde ele deveria entregar o veículo a uma pessoa que não conhecia.

Com as informações fornecidas, os policiais se deslocaram até o endereço indicado em Limeira e localizaram a placa original da motocicleta recuperada.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

