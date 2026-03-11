11 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
POLÍTICA

Rafael Boer pede posto da CPFL na região norte de Piracicaba

Por Da redação
| Tempo de leitura: 2 min
Durante evento da CPFL Paulista, o vereador Rafael Boer reforçou o pedido por um posto de atendimento na região norte de Piracicaba.
Durante a inauguração do novo posto de atendimento presencial da CPFL Paulista em Piracicaba, realizada na terça-feira (10), o vereador Rafael Pereira Boer, vice-presidente da Câmara Municipal, voltou a defender a criação de um novo ponto de atendimento da concessionária na região norte da cidade. A proposta apresentada pelo parlamentar prevê a implantação de uma unidade no distrito de Santa Terezinha. A ideia é que o posto funcione junto ao novo atendimento do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), ampliando a oferta de serviços públicos disponíveis para a população da região.

O pedido foi encaminhado diretamente ao vice-presidente de Operações Reguladas do Grupo CPFL Energia, Luis Henrique Ferreira Pinto, e ao diretor-presidente da CPFL Paulista, Rafael Lazzaretti, durante a solenidade de inauguração. Segundo o vereador, a demanda é antiga entre moradores da região norte, considerada a mais populosa do município e formada por diversos bairros que ainda enfrentam dificuldades para acessar serviços presenciais da concessionária.

Recentemente, a região recebeu o novo posto de atendimento do Semae, localizado na rua Nagib Ismael, 104, no distrito de Santa Terezinha. A unidade ampliou o acesso da população a serviços públicos e atende moradores do distrito e de bairros próximos. A implantação do posto do Semae foi viabilizada por meio da Indicação nº 1181/2025, apresentada por Rafael Boer ao prefeito Helinho Zanatta. O vereador afirma que a iniciativa segue a proposta de descentralizar os serviços públicos no município.

“O objetivo é aproximar cada vez mais os atendimentos da população. A região de Santa Terezinha cresceu muito e precisa ter acesso mais fácil aos serviços, sem que as pessoas precisem se deslocar para outras regiões da cidade”, afirmou. De acordo com o parlamentar, a expectativa é que a instalação de um posto da CPFL na região norte fortaleça a rede de atendimento e traga mais comodidade aos moradores.

