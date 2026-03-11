Durante a inauguração do novo posto de atendimento presencial da CPFL Paulista em Piracicaba, realizada na terça-feira (10), o vereador Rafael Pereira Boer, vice-presidente da Câmara Municipal, voltou a defender a criação de um novo ponto de atendimento da concessionária na região norte da cidade. A proposta apresentada pelo parlamentar prevê a implantação de uma unidade no distrito de Santa Terezinha. A ideia é que o posto funcione junto ao novo atendimento do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), ampliando a oferta de serviços públicos disponíveis para a população da região.

O pedido foi encaminhado diretamente ao vice-presidente de Operações Reguladas do Grupo CPFL Energia, Luis Henrique Ferreira Pinto, e ao diretor-presidente da CPFL Paulista, Rafael Lazzaretti, durante a solenidade de inauguração. Segundo o vereador, a demanda é antiga entre moradores da região norte, considerada a mais populosa do município e formada por diversos bairros que ainda enfrentam dificuldades para acessar serviços presenciais da concessionária.

