ESTACIONAMENTO

Tarifa da Zona Azul terá aumento de até R$ 0,40 em Piracicaba

Divulgação
Sem reajuste desde 2023, os novos valores consideram a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
Sem reajuste desde 2023, os novos valores consideram a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

Foi publicado nesta terça, 10/03, no Diário Oficial, o Decreto nº 21.085 que atualiza os valores das tarifas do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos do município, conhecido como Zona Azul. Os novos valores passam a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 16/03.

Sem reajuste desde 2023, os novos valores consideram a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente ao período de março de 2023 a novembro de 2025. A atualização da tarifa está prevista no Contrato nº 0316/2023, firmado por meio da Concorrência nº 16/2022 (Processo Administrativo nº 141.946/2021), que estabelece a revisão periódica das tarifas do serviço.

Com a atualização, a tarifa para 30 minutos passa de R$ 1,50 para R$ 1,65; a tarifa para 60 minutos passa de R$ 2,50 a R$ 2,80; para 90 minutos passa de R$ 3 para R$ 3,35; e para 120 minutos passa de R$ 3,50 para R$ 3,90.

A Zona Azul (estacionamento rotativo pago) é um serviço público de gestão de trânsito com cobrança de tarifa, que tem como objetivo a democratização das vagas, garantindo maior rotatividade, facilitando o acesso dos consumidores ao comércio local e contribuindo para a organização do trânsito na área central.

