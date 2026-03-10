Foi publicado nesta terça, 10/03, no Diário Oficial, o Decreto nº 21.085 que atualiza os valores das tarifas do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos do município, conhecido como Zona Azul. Os novos valores passam a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 16/03.

Sem reajuste desde 2023, os novos valores consideram a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente ao período de março de 2023 a novembro de 2025. A atualização da tarifa está prevista no Contrato nº 0316/2023, firmado por meio da Concorrência nº 16/2022 (Processo Administrativo nº 141.946/2021), que estabelece a revisão periódica das tarifas do serviço.

