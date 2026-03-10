A patente da semaglutida, substância usada no Ozempic, chega ao fim no Brasil em 20 de março, o que abre espaço para que outras farmacêuticas lancem versões do medicamento no país. Apesar da expectativa de que isso torne o tratamento mais acessível, especialistas do setor avaliam que a mudança não terá impacto imediato no bolso dos consumidores.

A tendência é que os primeiros produtos semelhantes demorem alguns meses para chegar às farmácias, possivelmente apenas no segundo semestre de 2026.

Produção exige estrutura complexa