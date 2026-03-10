10 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
RICOS DO BRASIL

Ranking de bilionários da Forbes tem 70 brasileiros; VEJA quais

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 4 min
Imagem gerada por IA
Tecnologia, bancos e indústria lideram as maiores fortunas entre os 70 brasileiros da lista da Forbes.

A lista anual de bilionários divulgada pela revista Forbes mostra que 70 brasileiros aparecem entre as maiores fortunas do planeta em 2026. O ranking considera empresários nascidos no país ou que construíram sua trajetória econômica no Brasil.

Entre eles, o destaque continua sendo o empresário Eduardo Saverin, que lidera o grupo de brasileiros mais ricos pelo terceiro ano consecutivo. Cofundador do Facebook, ele acumula um patrimônio estimado em US$ 35,9 bilhões, ocupando também a 59ª posição no ranking mundial.

O levantamento reforça a presença de grandes nomes ligados aos setores financeiro, tecnologia, saúde e indústria, áreas que concentram boa parte das maiores fortunas do país.

Bancos e investimentos concentram grandes fortunas

O segundo lugar entre os brasileiros pertence ao banqueiro André Esteves, presidente do conselho e sócio sênior do BTG Pactual. Sua fortuna é estimada em US$ 20,2 bilhões, o que o coloca entre os empresários mais ricos do setor financeiro na América Latina.

Logo atrás aparece o empresário Jorge Paulo Lemann, conhecido por participar de grandes grupos empresariais internacionais. Mesmo após oscilações recentes envolvendo empresas ligadas ao varejo, ele permanece entre os maiores bilionários brasileiros, com patrimônio avaliado em US$ 19,8 bilhões.

Família Moreira Salles aparece em destaque

Outro grupo familiar bastante presente entre os mais ricos do país é o dos Moreira Salles, ligado ao controle do Itaú Unibanco.

Entre os integrantes da família que aparecem no ranking estão Fernando Roberto Moreira Salles e Pedro Moreira Salles, ambos acionistas relevantes do banco e também ligados à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), referência mundial na produção de nióbio.

Setor de saúde também ganha espaço

A lista também destaca empresários do setor hospitalar. Um dos exemplos é Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or São Luiz, considerada a maior rede privada de hospitais do Brasil.

Sob sua liderança, o grupo expandiu operações por diversas regiões do país e consolidou uma das maiores estruturas hospitalares da América Latina.

Mulheres ainda são minoria entre os bilionários

Entre os 70 brasileiros presentes na lista, apenas 11 são mulheres, número que ainda representa uma pequena parcela do ranking.

As brasileiras que aparecem entre as maiores fortunas são: Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Cristina Junqueira, Mariana Voigt Schwartz Gomes, Neide Helena de Moraes, Dora Voigt de Assis, Lívia Voigt de Assis, Luana Lopes Lara, Vera Rechulski Santo Domingo, Lia Maria Aguiar, Amelie Voigt Trejes e Maria Frias.

Veja o ranking dos brasileiros mais ricos

Confira os brasileiros que aparecem na lista global de bilionários da Forbes em 2026, em ordem decrescente de patrimônio:

  1. Eduardo Saverin — US$ 35,9 bilhões
  2. André Esteves — US$ 20,2 bilhões
  3. Jorge Paulo Lemann — US$ 19,8 bilhões
  4. Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 9,9 bilhões
  5. Pedro Moreira Salles — US$ 9,1 bilhões
  6. Jorge Moll Filho — US$ 7,5 bilhões
  7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — US$ 7,4 bilhões
  8. Carlos Alberto Sicupira — US$ 6,9 bilhões
  9. Miguel Krigsner — US$ 6,8 bilhões
  10. Alex Behring — US$ 5,8 bilhões
  11. Joesley Batista — US$ 5,4 bilhões
  12. Wesley Batista — US$ 5,4 bilhões
  13. João Moreira Salles — US$ 5,1 bilhões
  14. Walther Moreira Salles Jr. — US$ 5,1 bilhões
  15. Roberto Sallouti — US$ 4,7 bilhões
  16. José João Abdalla Filho — US$ 4,2 bilhões
  17. Maurizio Billi — US$ 4,2 bilhões
  18. José Roberto Marinho — US$ 4,1 bilhões
  19. João Roberto Marinho — US$ 4,1 bilhões
  20. Alceu Elias Feldmann — US$ 3,7 bilhões
  21. Renato dos Santos — US$ 3,5 bilhões
  22. Roberto Irineu Marinho — US$ 3,3 bilhões
  23. Mário Araripe — US$ 3,3 bilhões
  24. Marcel Herrmann Telles — US$ 2,8 bilhões
  25. Alfredo Egydio Arruda Villela Filho — US$ 2,7 bilhões
  26. Lírio Parisotto — US$ 2,7 bilhões
  27. Jayme Garfinkel — US$ 2,7 bilhões
  28. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela — US$ 2,5 bilhões
  29. Alexandre Grendene Bartelle — US$ 2,5 bilhões
  30. Julio Bozano — US$ 2,4 bilhões
  31. Rubens Menin — US$ 2,3 bilhões
  32. Luciano Hang — US$ 2,3 bilhões
  33. Guilherme Benchimol — US$ 2,1 bilhões
  34. Edir Macedo — US$ 2 bilhões
  35. Luiz Frias — US$ 2 bilhões
  36. Cristina Junqueira — US$ 1,9 bilhão
  37. Liu Ming Chung — US$ 1,9 bilhão
  38. Ilson Mateus — US$ 1,8 bilhão
  39. Sasson Dayan — US$ 1,7 bilhão
  40. Artur Grynbaum — US$ 1,7 bilhão
  41. Ricardo Villela Marino — US$ 1,7 bilhão
  42. Eduardo Voigt Schwartz — US$ 1,7 bilhão
  43. Rodolfo Villela Marino — US$ 1,7 bilhão
  44. Carlos Sanchez — US$ 1,7 bilhão
  45. Mariana Voigt Schwartz Gomes — US$ 1,7 bilhão
  46. José Isaac Peres — US$ 1,6 bilhão
  47. Daniel Feffer — US$ 1,5 bilhão
  48. David Feffer — US$ 1,5 bilhão
  49. Ruben Feffer — US$ 1,5 bilhão
  50. Rubens Ometto Silveira Mello — US$ 1,5 bilhão
  51. Blairo Maggi — US$ 1,4 bilhão
  52. Jorge Feffer — US$ 1,4 bilhão
  53. José Ermírio de Moraes Neto — US$ 1,4 bilhão
  54. Neide Helena de Moraes — US$ 1,4 bilhão
  55. José Roberto Ermírio de Moraes — US$ 1,4 bilhão
  56. Itamar Locks — US$ 1,4 bilhão
  57. Dora Voigt de Assis — US$ 1,4 bilhão
  58. Lívia Voigt de Assis — US$ 1,4 bilhão
  59. Luana Lopes Lara — US$ 1,3 bilhão
  60. Vera Rechulski Santo Domingo — US$ 1,3 bilhão
  61. Pedro Grendene Bartelle — US$ 1,3 bilhão
  62. Hugo Ribeiro — US$ 1,3 bilhão
  63. Marciano Testa — US$ 1,2 bilhão
  64. Lia Maria Aguiar — US$ 1,2 bilhão
  65. Ivan Müller Botelho — US$ 1,1 bilhão
  66. Pedro Voigt Trejes — US$ 1,1 bilhão
  67. Amelie Voigt Trejes — US$ 1,1 bilhão
  68. Antonio Luiz Seabra — US$ 1,1 bilhão
  69. Felipe Voigt Trejes — US$ 1,1 bilhão
  70. Maria Frias — US$ 1,1 bilhão

