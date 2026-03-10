A lista anual de bilionários divulgada pela revista Forbes mostra que 70 brasileiros aparecem entre as maiores fortunas do planeta em 2026. O ranking considera empresários nascidos no país ou que construíram sua trajetória econômica no Brasil.

Entre eles, o destaque continua sendo o empresário Eduardo Saverin, que lidera o grupo de brasileiros mais ricos pelo terceiro ano consecutivo. Cofundador do Facebook, ele acumula um patrimônio estimado em US$ 35,9 bilhões, ocupando também a 59ª posição no ranking mundial.

O levantamento reforça a presença de grandes nomes ligados aos setores financeiro, tecnologia, saúde e indústria, áreas que concentram boa parte das maiores fortunas do país.