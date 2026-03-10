A lista anual de bilionários divulgada pela revista Forbes mostra que 70 brasileiros aparecem entre as maiores fortunas do planeta em 2026. O ranking considera empresários nascidos no país ou que construíram sua trajetória econômica no Brasil.
Entre eles, o destaque continua sendo o empresário Eduardo Saverin, que lidera o grupo de brasileiros mais ricos pelo terceiro ano consecutivo. Cofundador do Facebook, ele acumula um patrimônio estimado em US$ 35,9 bilhões, ocupando também a 59ª posição no ranking mundial.
O levantamento reforça a presença de grandes nomes ligados aos setores financeiro, tecnologia, saúde e indústria, áreas que concentram boa parte das maiores fortunas do país.
Bancos e investimentos concentram grandes fortunas
O segundo lugar entre os brasileiros pertence ao banqueiro André Esteves, presidente do conselho e sócio sênior do BTG Pactual. Sua fortuna é estimada em US$ 20,2 bilhões, o que o coloca entre os empresários mais ricos do setor financeiro na América Latina.
Logo atrás aparece o empresário Jorge Paulo Lemann, conhecido por participar de grandes grupos empresariais internacionais. Mesmo após oscilações recentes envolvendo empresas ligadas ao varejo, ele permanece entre os maiores bilionários brasileiros, com patrimônio avaliado em US$ 19,8 bilhões.
Família Moreira Salles aparece em destaque
Outro grupo familiar bastante presente entre os mais ricos do país é o dos Moreira Salles, ligado ao controle do Itaú Unibanco.
Entre os integrantes da família que aparecem no ranking estão Fernando Roberto Moreira Salles e Pedro Moreira Salles, ambos acionistas relevantes do banco e também ligados à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), referência mundial na produção de nióbio.
Setor de saúde também ganha espaço
A lista também destaca empresários do setor hospitalar. Um dos exemplos é Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or São Luiz, considerada a maior rede privada de hospitais do Brasil.
Sob sua liderança, o grupo expandiu operações por diversas regiões do país e consolidou uma das maiores estruturas hospitalares da América Latina.
Mulheres ainda são minoria entre os bilionários
Entre os 70 brasileiros presentes na lista, apenas 11 são mulheres, número que ainda representa uma pequena parcela do ranking.
As brasileiras que aparecem entre as maiores fortunas são: Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Cristina Junqueira, Mariana Voigt Schwartz Gomes, Neide Helena de Moraes, Dora Voigt de Assis, Lívia Voigt de Assis, Luana Lopes Lara, Vera Rechulski Santo Domingo, Lia Maria Aguiar, Amelie Voigt Trejes e Maria Frias.
Veja o ranking dos brasileiros mais ricos
Confira os brasileiros que aparecem na lista global de bilionários da Forbes em 2026, em ordem decrescente de patrimônio:
- Eduardo Saverin — US$ 35,9 bilhões
- André Esteves — US$ 20,2 bilhões
- Jorge Paulo Lemann — US$ 19,8 bilhões
- Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 9,9 bilhões
- Pedro Moreira Salles — US$ 9,1 bilhões
- Jorge Moll Filho — US$ 7,5 bilhões
- Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — US$ 7,4 bilhões
- Carlos Alberto Sicupira — US$ 6,9 bilhões
- Miguel Krigsner — US$ 6,8 bilhões
- Alex Behring — US$ 5,8 bilhões
- Joesley Batista — US$ 5,4 bilhões
- Wesley Batista — US$ 5,4 bilhões
- João Moreira Salles — US$ 5,1 bilhões
- Walther Moreira Salles Jr. — US$ 5,1 bilhões
- Roberto Sallouti — US$ 4,7 bilhões
- José João Abdalla Filho — US$ 4,2 bilhões
- Maurizio Billi — US$ 4,2 bilhões
- José Roberto Marinho — US$ 4,1 bilhões
- João Roberto Marinho — US$ 4,1 bilhões
- Alceu Elias Feldmann — US$ 3,7 bilhões
- Renato dos Santos — US$ 3,5 bilhões
- Roberto Irineu Marinho — US$ 3,3 bilhões
- Mário Araripe — US$ 3,3 bilhões
- Marcel Herrmann Telles — US$ 2,8 bilhões
- Alfredo Egydio Arruda Villela Filho — US$ 2,7 bilhões
- Lírio Parisotto — US$ 2,7 bilhões
- Jayme Garfinkel — US$ 2,7 bilhões
- Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela — US$ 2,5 bilhões
- Alexandre Grendene Bartelle — US$ 2,5 bilhões
- Julio Bozano — US$ 2,4 bilhões
- Rubens Menin — US$ 2,3 bilhões
- Luciano Hang — US$ 2,3 bilhões
- Guilherme Benchimol — US$ 2,1 bilhões
- Edir Macedo — US$ 2 bilhões
- Luiz Frias — US$ 2 bilhões
- Cristina Junqueira — US$ 1,9 bilhão
- Liu Ming Chung — US$ 1,9 bilhão
- Ilson Mateus — US$ 1,8 bilhão
- Sasson Dayan — US$ 1,7 bilhão
- Artur Grynbaum — US$ 1,7 bilhão
- Ricardo Villela Marino — US$ 1,7 bilhão
- Eduardo Voigt Schwartz — US$ 1,7 bilhão
- Rodolfo Villela Marino — US$ 1,7 bilhão
- Carlos Sanchez — US$ 1,7 bilhão
- Mariana Voigt Schwartz Gomes — US$ 1,7 bilhão
- José Isaac Peres — US$ 1,6 bilhão
- Daniel Feffer — US$ 1,5 bilhão
- David Feffer — US$ 1,5 bilhão
- Ruben Feffer — US$ 1,5 bilhão
- Rubens Ometto Silveira Mello — US$ 1,5 bilhão
- Blairo Maggi — US$ 1,4 bilhão
- Jorge Feffer — US$ 1,4 bilhão
- José Ermírio de Moraes Neto — US$ 1,4 bilhão
- Neide Helena de Moraes — US$ 1,4 bilhão
- José Roberto Ermírio de Moraes — US$ 1,4 bilhão
- Itamar Locks — US$ 1,4 bilhão
- Dora Voigt de Assis — US$ 1,4 bilhão
- Lívia Voigt de Assis — US$ 1,4 bilhão
- Luana Lopes Lara — US$ 1,3 bilhão
- Vera Rechulski Santo Domingo — US$ 1,3 bilhão
- Pedro Grendene Bartelle — US$ 1,3 bilhão
- Hugo Ribeiro — US$ 1,3 bilhão
- Marciano Testa — US$ 1,2 bilhão
- Lia Maria Aguiar — US$ 1,2 bilhão
- Ivan Müller Botelho — US$ 1,1 bilhão
- Pedro Voigt Trejes — US$ 1,1 bilhão
- Amelie Voigt Trejes — US$ 1,1 bilhão
- Antonio Luiz Seabra — US$ 1,1 bilhão
- Felipe Voigt Trejes — US$ 1,1 bilhão
- Maria Frias — US$ 1,1 bilhão