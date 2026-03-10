O hall do Instituto Formar recebe a exposição “Cola, Papelão, Forma & Imaginação”, assinada pelo jovem artista Samuel D'Abronzo. A mostra reúne 30 esculturas produzidas artesanalmente e pode ser visitada gratuitamente até o dia 10 de abril.
Esta é a terceira exposição realizada por Samuel, que participa das atividades do Instituto Formar há cerca de dez anos, por meio do Programa de Expressão Cultural. A exposição apresenta tanto peças inéditas quanto esculturas restauradas, revelando a evolução do artista ao longo do tempo e sua dedicação à criação manual.
Entre as obras expostas estão aviões, samurais, soldados romanos, cavaleiros e personagens inspirados em universos da cultura pop, como o de Star Wars. As peças também incluem bonecos em miniatura e figuras detalhadas que chamam a atenção pela riqueza de elementos e pela criatividade.
Cada escultura nasce de um processo totalmente artesanal. Samuel utiliza materiais simples, como papelão, tinta e biscuit, para dar forma aos personagens e objetos que imagina. A combinação desses elementos permite transformar materiais comuns em obras cheias de personalidade e expressão.
O interesse pela criação artística começou ainda na infância. Segundo o próprio artista, programas que mostravam experiências e projetos manuais despertaram sua curiosidade para criar. “Quando pequeno eu sempre assistia Manual do Mundo e Art Attack. Eu via o que eles faziam e não conseguia fazer igual, então comecei a fazer do meu jeito”, conta.
Além da produção artística, Samuel também participa de outras atividades culturais oferecidas pela instituição. Ele é aluno de violino e de bateria, mostrando que sua relação com a arte vai além das esculturas.
Outra grande fonte de inspiração para o artista é o cinema. Assistir a filmes, segundo ele, é o que mais estimula sua imaginação e influencia diretamente as criações. “A minha inspiração é assistir filmes, que é o meu passatempo número um. Isso impulsiona muito a minha criatividade. Quando assisto algum filme, sinto vontade de produzir as esculturas”, explica.
Mais do que apresentar esculturas, a exposição também revela o processo criativo de um jovem artista que transforma materiais simples em peças marcadas pela imaginação e pelo cuidado com os detalhes. A mostra também destaca o papel da arte como ferramenta de expressão e desenvolvimento cultural dentro do Instituto Formar.
Serviço
A exposição “Cola, Papelão, Forma & Imaginação”, de Samuel D'Abronzo, pode ser visitada gratuitamente até 10 de abril, das 9h às 16h, exceto finais de semana e feriados, no hall do Instituto Formar, localizado na Rua Gonçalves Dias, 721, no bairro Piracicamirim. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3437-8888, pelo e-mail contato@institutoformar.org, pelo site oficial do instituto ou pelas redes sociais da instituição (@institutoformar1966).