O hall do Instituto Formar recebe a exposição “Cola, Papelão, Forma & Imaginação”, assinada pelo jovem artista Samuel D'Abronzo. A mostra reúne 30 esculturas produzidas artesanalmente e pode ser visitada gratuitamente até o dia 10 de abril.

Esta é a terceira exposição realizada por Samuel, que participa das atividades do Instituto Formar há cerca de dez anos, por meio do Programa de Expressão Cultural. A exposição apresenta tanto peças inéditas quanto esculturas restauradas, revelando a evolução do artista ao longo do tempo e sua dedicação à criação manual.

Entre as obras expostas estão aviões, samurais, soldados romanos, cavaleiros e personagens inspirados em universos da cultura pop, como o de Star Wars. As peças também incluem bonecos em miniatura e figuras detalhadas que chamam a atenção pela riqueza de elementos e pela criatividade.