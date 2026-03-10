10 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
ALÍVIO PARA O BOLSO

BB lança campanha com até 90% de desconto para renegociar dívidas

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Consumidores podem regularizar dívidas com condições especiais do BB.
O Banco do Brasil iniciou uma campanha de renegociação de dívidas, oferecendo condições especiais para clientes com contratos em atraso. A ação ocorre em um contexto de aumento da inadimplência e juros elevados, e promete descontos que podem chegar a 90%, dependendo do perfil e da situação do consumidor.

O processo de negociação está disponível pelos canais de atendimento do banco e não exige envio de documentos. Caso o sistema não apresente a oferta de forma automática, é possível procurar atendimento personalizado diretamente na agência de relacionamento.

VEJA MAIS:

Mutirão Nacional de Negociação

A iniciativa integra o Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Febraban, que segue até 31 de março. Desde a criação do programa, em 2019, mais de 35,6 milhões de contratos de consumidores com dívidas negativadas foram renegociados pelo sistema bancário, incluindo 2,6 milhões apenas no ano passado.

Especialistas destacam que a alta da inadimplência está relacionada ao cenário de juros elevados, que aumenta o custo do crédito para famílias e empresas. Campanhas como a do BB oferecem uma oportunidade de reduzir dívidas e organizar finanças antes de medidas mais restritivas do mercado.

A expectativa é que a campanha incentive consumidores a regularizarem seus débitos, aliviando o endividamento e contribuindo para a estabilidade financeira individual. O programa também fortalece a imagem do banco como facilitador de soluções para clientes em dificuldade.

