A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do influenciador digital Luís Felipe de Oliveira, de 21 anos, conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee, após denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). Ele é acusado de aplicar um golpe que teria causado prejuízo superior a R$ 200 mil a uma vítima.

De acordo com as investigações, o jovem teria criado um perfil falso na internet para se passar por uma mulher e estabelecer um relacionamento virtual com um homem. A estratégia teria sido usada para ganhar confiança e convencer a vítima a realizar diversas transferências bancárias ao longo do tempo. O caso foi enquadrado como estelionato por meio de fraude eletrônica.

Conversas duraram mais de dois anos