A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do influenciador digital Luís Felipe de Oliveira, de 21 anos, conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee, após denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). Ele é acusado de aplicar um golpe que teria causado prejuízo superior a R$ 200 mil a uma vítima.
De acordo com as investigações, o jovem teria criado um perfil falso na internet para se passar por uma mulher e estabelecer um relacionamento virtual com um homem. A estratégia teria sido usada para ganhar confiança e convencer a vítima a realizar diversas transferências bancárias ao longo do tempo. O caso foi enquadrado como estelionato por meio de fraude eletrônica.
Conversas duraram mais de dois anos
Segundo o Ministério Público, o contato entre o suspeito e a vítima ocorreu por redes sociais e aplicativos de mensagens. Durante mais de dois anos de conversas, o influenciador teria utilizado diferentes justificativas para solicitar dinheiro.
As investigações indicam que a vítima foi levada a fazer pagamentos e transferências sob variados pretextos, acumulando um prejuízo estimado em R$ 208 mil.
A denúncia foi aceita pela 1ª Vara Criminal de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, que também autorizou bloqueio e sequestro de bens e valores do acusado até o limite do dano financeiro apontado no processo.
Conteúdos nas redes também estão sob investigação
Outro ponto citado pelo Ministério Público é que o influenciador teria utilizado sua visibilidade digital para divulgar conteúdos relacionados a formas de obter dinheiro de maneira fraudulenta.
A investigação também menciona que ele já teria sido citado anteriormente em ocorrências envolvendo suspeitas de golpes virtuais e irregularidades em plataformas digitais e casas de apostas.
Após a repercussão do caso, as principais contas do criador de conteúdo foram removidas das redes sociais, restando apenas um perfil secundário ativo no Instagram.
Quem é Felipe Heystee
Felipe Heystee ganhou popularidade nas redes sociais com vídeos de humor e conteúdos sobre o cotidiano. Antes das denúncias, o influenciador acumulava cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok.
Ele também ganhou visibilidade ao publicar conteúdos ao lado de um homem em situação de rua, afirmando oferecer apoio e incentivo para que ele iniciasse um processo de reabilitação.
A exposição do influenciador aumentou em 2024, quando participou do rancho promovido pelo influenciador Carlinhos Maia, evento que reúne criadores de conteúdo populares da internet.
Nos últimos anos, no entanto, o jovem também se envolveu em outras polêmicas, incluindo uma acusação de estelionato relacionada a uma parceria comercial com uma loja de iPhones no início de sua trajetória nas redes sociais.