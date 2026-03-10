A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de dinheiro em espécie em transações imobiliárias no Brasil, como compra e venda de imóveis. A proposta seguirá agora para análise da Câmara dos Deputados.

O texto determina que pagamentos desse tipo deverão ser realizados por meios rastreáveis, com intermediação do sistema financeiro. A medida tem como objetivo reduzir práticas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

De acordo com o senador Oriovisto Guimarães, autor da sugestão, a compra de imóveis com grandes quantias em dinheiro facilita a ocultação de recursos de origem ilícita.