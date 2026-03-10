O antigo centro comunitário do bairro Bosque do Lenheiro, em Piracicaba, que estava abandonado há mais de cinco anos, foi demolido e dará lugar a uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). A obra representa uma conquista para moradores da região, que há anos reivindicam melhorias no atendimento de saúde.
A mobilização envolveu representantes das comissões de saúde do Bosque 1, Bosque 2 e Jardim Gilda, que se uniram para fortalecer a luta por investimentos na área. A iniciativa contou com o apoio de lideranças comunitárias e integrantes do orçamento participativo.
De acordo com a líder comunitária Elisama Cilene, integrante da comissão de saúde do Bosque 01 e representante no Conselho Municipal do Orçamento Participativo (Comop), a construção da UBS é resultado de anos de mobilização da comunidade.
“Todos nós temos uma história com o centro comunitário. Hoje estamos felizes com essa conquista, pois será uma melhoria importante para a saúde da população”, destacou.
Moradores também agradeceram o apoio de autoridades municipais e das secretarias envolvidas no projeto, que deve beneficiar diretamente os bairros da região.